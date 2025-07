Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Wojewoda zaskarżył uchwałę

Zgodnie z obowiązującą procedurą, uchwała Rady Miasta została przekazana wojewodzie małopolskiemu. W przypadku wątpliwości co do jej legalności, wojewoda miał prawo ją unieważnić lub zaskarżyć do sądu administracyjnego. Ostatecznie jednak Krzysztof Jan Klęczar wybrał drugie rozwiązanie i postanowił skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę w sprawie niektórych zapisów uchwały.

Przede wszystkim wojewoda małopolski wyraził wątpliwości co do zgodności uchwały z zasadą równego traktowania obywateli. Jak sam zaznaczył - problemem jest różnicowanie kierowców mieszkających w Krakowie i tych spoza miasta. Zgodnie z przyjętymi zapisami, kierowcy spoza Krakowa, których pojazdy nie spełniają norm Strefy Czystego Transportu, będą zobowiązani do uiszczania opłat za wjazd do miasta. Tymczasem mieszkańcy Krakowa, posiadający auta niespełniające wymagań, nie będą musieli ani płacić, ani wymieniać pojazdu - o ile został on zakupiony przed oficjalną publikacją uchwały, czyli przed 26 czerwca 2025 roku.