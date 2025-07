Analitycy JATO Dynamics skupili się na stosunku wartości do ceny by sprawdzić, którzy producenci oferują nabywcom najlepszy poziom wyposażenia w stosunku do kosztów zakupu. Analizie poddano cenniki producentów na największym motoryzacyjnym rynku Europy - w Niemczech. Co z niej wynika?

Za które marki przepłacamy najbardziej?

Zaskoczenia nie ma. Najgorszy stosunek ceny do wyposażenia oferują marki premium. Paradoksalnie najkorzystniej wypada oferta marek budżetowych, a prawdziwymi mistrzami są w tej dziedzinie Chińczycy.

Zdaniem JATO Dynamics średni stosunek wartości szeroko pojętego wyposażenia samochodu do ceny pojazdu w Niemczech wynosi obecnie 34 proc. Oznacza to, że przy średniej cenie nowego auta na poziomie 47 474 euro (około 202 240 zł), wyposażenie z szeroko pojętego zakresu bezpieczeństwa i komfortu kosztuje producenta około 16 213 euro (około 69 000 zł).

Chińczycy zmiażdżą europejską motoryzację? W kwestii wyposażenia deklasują konkurencję

Lepiej pod tym względem wypadają samochody popularne. W przypadku pięciu najpopularniejszych na niemieckim rynku marek wyposażenie odpowiada średnio za 37 proc. (15 003 euro - 63 900 zł) średniej ceny samochodu (40 073 euro - 170 710 zł).

Na tym tle bardzo kusząco prezentuje się oferta chińskich marek. Nie dość, że auta zza Wielkiego Muru są zauważalnie tańsze od konkurencji (średnia cena 37 887 euro - 161 400 zł), to oferowany przez Chińczyków poziom wyposażenia daleko wykracza poza europejskie standardy. Zdaniem JATO Dynamics średnio wyposażenie chińskich aut stanowi aż 44 proc. ich wartości cennikowej.

W markach premium dopłacasz za wszystko. Klientów stać

W zestawieniu z agresywną polityką cenową chińskich producentów rażąco nisko wypada zestawienie "wartości do ceny" w przypadku marek premium. Stosunek ceny do wartości wyposażenia wynosi tu zaledwie 28 proc. Biorąc pod uwagę pierwszą piątkę najpopularniejszych producentów, średnia cena samochodu segmentu premium w Niemczech wynosi obecnie 67 476 euro (około 287 500 zł), a wartość wyposażenia pojazdu - 18 873 euro (około 80 400 zł).

Tesla i Dacia najlepszym wyborem. Nie chcesz przepłacać, biegnij do salonu

Eksperci JATO Dynamics wskazali też dwie marki, które na tle konkurencji wyróżniają się szczególnie korzystnym stosunkiem ceny do poziomu wyposażenia. Najkorzystniejszy prezentuje Dacia. Średnia cena Dacii w Niemczech to 19 823 euro (około 84 500 zł), z czego wyposażenie auta wyceniane jest aż na 9 644 euro (około 41 100 zł). To aż 49 proc. ceny samochodu.

Drugą z marek, która w zestawieniu wyróżnia się zdecydowanie na plus, jest Tesla. Średnia cena Tesli rejestrowanej w ubiegłym roku w Niemczech wynosiła 53 627 euro (około 227 380 zł) zł), z czego 23 931 euro (około 101 467 zł) to szacowana wartość oferowanych przez producenta "dodatków". Daje to stosunek wartości wyposażenia do ceny pojazdu na poziomie aż 45 proc. To o 1 proc. więcej niż w przypadku średniej dla chińskich marek oferowanych w Niemczech.

