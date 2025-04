Polacy sceptycznie podchodzą do planów Unii Europejskiej dotyczących wprowadzenia nowych norm emisji spalin . Jak wynika z raportu Santander Consumer Multirent "Ekologiczna motoryzacja w Polsce - wyzwania i kierunki rozwoju", większość badanych obawia się, że kolejne restrykcje, w tym pakiet Euro 7, spowodują wzrost kosztów produkcji oraz osłabią konkurencyjność europejskiego sektora motoryzacyjnego.

Autorzy raportu podkreślają, że te obawy nie są bezpodstawne. Wprowadzenie normy Euro 7 może doprowadzić do wzrostu cen pojazdów, a tym samym spowolnić tempo wymiany floty samochodowej. Już teraz europejski sektor motoryzacyjny zmaga się z koniecznością dostosowania do coraz bardziej rygorystycznych regulacji, jednocześnie konkurując z rynkami spoza UE, gdzie przepisy są mniej restrykcyjne. W Polsce, gdzie średni wiek auta wynosi prawie 15 lat, dodatkowa presja na zakup nowszych i droższych pojazdów może stanowić poważne obciążenie dla konsumentów oraz firm.

Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy nie chcą zbyt gwałtownych zmian, a ich główną obawą są kwestie finansowe. Jest to widoczne szczególnie wśród starszych respondentów. W najmłodszej grupie 18-29 lat na potencjalny wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie, także cen aut wskazało 65 proc. ankietowanych. Z kolei w najstarszych grupach 50-59 oraz 60+ – odpowiednio 82 proc. i 80 proc.

To jednak niejedyny problem. Polacy dość realistycznie podchodzą do kwestii wdrażania nowych norm emisji spalin w motoryzacji, podkreślając, że wraz z ograniczeniami dla aut spalinowych powinna iść rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.