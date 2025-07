Wygląda na to, że chińska rewolucja, jaka przetacza się przez polski rynek motoryzacyjny, zaczyna zjadać własne dzieci. Z danych, jakie pozyskaliśmy od IBRM Samar wynika, że zdecydowana większość nabywców nowych chińskich aut do tej pory zmuszona była raczej do korzystania z samochodów używanych. Oznacza to, że ofensywa producentów zza Wielkiego Muru nie uderza wcale w marki o ugruntowanej pozycji rynkowej.