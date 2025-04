Poznań Motor Show 2025 to najlepszy przykład na mordercze - z perspektywy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego - tempo chińskiej ekspansji w naszej części świata.

Dość powiedzieć, że Poznań jest miejscem oficjalnej polskiej premiery aż pięciu chińskich marek należących do gigantów tamtejszego rynku. W stolicy Wielkopolski swoją polską działalność oficjalnie zainaugurowały takie marki, jak np: Bestune, Hongqi, JAC i SWM. Oficjalnie działalność w Polskce rozpoczął też koncern Dongfeng.

Chociaż nazwy mogą się jeszcze wydawać Polakom egzotyczne, wszystkie marki należą do prawdziwych gigantów motoryzacyjnego świata.