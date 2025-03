JAC JS8 PRO będzie pierwszym samochodem oferującym przez wchodzącą do Polski markę JAC Motors. Producent zaznacza, że jest to jego flagowy SUV. Samochód z zewnątrz nie wyróżnia się zbytnio na tle konkurencji, ale to nie znaczy, że wygląda źle. Wręcz przeciwnie - styliści chińskiej marki wykonali kawał dobrej roboty. JS8 PRO charakteryzuje się sporą osłoną chłodnicy o nazwie Star Waterfall Armor oraz smukłymi reflektorami.

Wnętrze JS8 PRO zdominowane jest przez ekrany - zarówno wyświetlacz wskaźników, jak i ten do obsługi multimediów mają przekątną 12,3 cala. Oczywiście samochód oferuje łączośc z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Nie zabrakło jednak fizycznych przełączników np. do regulacji temperatury. Znajdziemy je poniżej wyświetlacza multimediów oraz na kierownicy.

Wewnątrz JAC JS8 PRO znajdziemy dwa 12,3-calowe wyświetlacze. Jeden to wyświetlacz wskaźników, a drugi służy do obsługi multimediów.

Wewnątrz JAC JS8 PRO znajdziemy dwa 12,3-calowe wyświetlacze. Jeden to wyświetlacz wskaźników, a drugi służy do obsługi multimediów. materiały prasowe

JAC Motors, a dokładniej Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. (JAC Motors), to kolejny chiński koncern, który chce działać w naszym kraju. Firma została założona w 1964 roku i wchodzi do czołówki producentów z Państwa Środka. Działa już w ponad 130 krajach świata.