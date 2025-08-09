Mogło się wydawać, że ich czas minął bezpowrotnie. A jednak - mimo ofensywy SUV-ów i coraz uboższych ofert producentów - kombi wciąż trzymają się rynku. Co więcej, w 2024 roku ich sprzedaż… wzrosła.

Kombi kiedyś rządziły na drogach

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu auta typu kombi były obowiązkową pozycją w ofercie każdego producenta. Ich złoty okres przypadł na lata 70. i 80. W wielu krajach Europy Zachodniej - zwłaszcza w Niemczech i Szwecji - samochody typu kombi odpowiadały za nawet kilkanaście procent sprzedaży nowych aut. W Szwecji, gdzie dominowały modele Volvo, udział ten sięgał nawet 30 proc.

Kombi były synonimem funkcjonalności - oferowały przestrzeń większą niż sedany, przy zachowaniu podobnych właściwości jezdnych. Volvo, Ford, Opel, Audi czy Peugeot - to marki, które latami rozwijały własne linie modelowe w tej wersji nadwoziowej.

Później przyszła zmiana. W latach 90. miejsce kombi zaczęły stopniowo zajmować vany i minivany. Od początku XXI wieku to SUV-y i crossovery całkowicie przedefiniowały oczekiwania klientów - oferując wszystko to, co kombi, ale w modniejszym, podwyższonym opakowaniu. W efekcie wiele modeli kombi zniknęło z oferty producentów, a segment skurczył się do roli niszy.

Auta kombi w Europie wciąż mają swoich zwolenników

Mimo globalnego spadku zainteresowania, kombi wciąż znajdują wiernych odbiorców - przede wszystkim w Europie. Dane Jato Dynamics za 2024 rok pokazują, że na całym świecie sprzedano łącznie 1,69 miliona egzemplarzy aut typu kombi, co oznacza niewielki, ale znaczący wzrost o 1 proc. względem roku poprzedniego.

Aż 68 proc. tej liczby przypadło na rynki Europy i Turcji, gdzie zainteresowanie wzrosło o 4 proc. To pokazuje, że właśnie tu kombi wciąż mają największe grono zwolenników - szczególnie w krajach takich jak Niemcy, Czechy, Austria czy Polska, gdzie od dekad królują takie modele jak Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Passat czy Opel Astra.

Najchętniej kupowane kombi na świecie w 2024 roku

Według najnowszego zestawienia obejmującego dane z 153 rynków, najchętniej kupowanym kombi na świecie w 2024 roku był Subaru Outback - z wynikiem 210 tys. egzemplarzy, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Drugie miejsce zajęła Skoda Octavia Kombi (146 tys., +14 proc.), a podium zamyka Toyota Corolla Touring Sports (123 tys., +12 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się m.in.:

Dacia Jogger - 96 000 sztuk (+2 proc.)

Volkswagen Golf Variant - 64 000 sztuk (+17 proc.)

BMW Serii 3 Touring - 63 000 sztuk (+4 proc.)

Volkswagen Passat Variant - 60 700 sztuk (stabilnie)

Audi A4 Avant - 57 000 sztuk (-11 proc.)

Toyota Probox - 51 500 sztuk (-13 proc.)

Opel Astra Sports Tourer - 51 500 sztuk (+150 proc.)

Volkswagen liderem segmentu kombi. Kto depcze mu po piętach?

Z danych wynika, że prawie co trzecie sprzedane kombi na świecie w 2024 roku należało do koncernu Volkswagen Group. To efekt silnej pozycji modeli Skoda Octavia, VW Golf i VW Passat. Na kolejnych miejscach uplasowały się Subaru, Toyota, Stellantis (właściciel marek Opel i Peugeot) oraz Grupa Renault.

To właśnie te koncerny decydują dziś o tym, czy segment kombi przetrwa - choć coraz więcej uwagi kieruje się również w stronę producentów z Chin.

SUV-y kontra kombi. Dlaczego niektórzy wciąż wybierają klasykę?

Pomimo boomu na SUV-y, auta typu kombi wciąż mają swoją lojalną niszę. Trzymają się głównie dzięki klientom flotowym i użytkownikom prywatnym, którzy cenią sobie niższy środek ciężkości, lepszą dynamikę jazdy i większą praktyczność bagażnika - bez konieczności kupowania "terenówki".

Pomaga też rosnące zainteresowanie ze strony chińskich producentów, którzy dostrzegają potencjał segmentu kombi - zwłaszcza na eksportowych rynkach europejskich, gdzie oczekiwania klientów są inne niż w Azji.

Kombi wracają do łask? Sprzedaż w 2024 roku zaskakuje

Choć mogłoby się wydawać, że kombi to relikt przeszłości, dane z 2024 roku przeczą tej tezie. Auta z praktycznym nadwoziem wciąż się sprzedają - i to w liczbie blisko 1,7 miliona sztuk rocznie. Co prawda ich złote czasy już minęły, ale dopóki znajdą się klienci ceniący praktyczność ponad modę - kombi nie znikną z rynku.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL