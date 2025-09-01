Z poziomu państwowej aplikacji będzie można skontaktować się z ubezpieczycielem i odciążyć w codziennej pracy policjantów drogówki. Jak działa mStłuczka i co warto wiedzieć o nowej funkcjonalności mObywatela?

mStłuczka już w mObywatelu

Usługa mStłuczka uruchomiona została 1 września. Oprócz Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Ubezpieczeń w stworzeniu mStłuczki brali udział przedstawiciele 30 ubezpieczycieli, których działania koordynował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

mObywatel stał się dzisiaj przyjaznym i nowoczesnym rozwiązaniem, z którego jesteśmy dumni

Wicepremier przypomniał przy okazji, że już dziś mObywatel pozwala sprawdzić punkty karne czy historie własnego auta.

mStłuczka to odpowiedź na to, by w sposób przyjemny – w trudnej sytuacji – w sposób łatwy i bezstresowy zarządzić sytuacją kryzysową

Jak aktywować mStłuczkę w mObywatelu?

Trzeba wiedzieć, że mStłuczka nie pojawia się w państwowej aplikacji automatycznie. By skorzystać z nowej funkcjonalności trzeba zaktualizować mObywatela, czyli pobrać najnowszą wersję aplikacji np. ze sklepu Play (w przypadku urządzeń z systemem Android).

Inna zła wiadomość jest taka, że przynajmniej w pierwszych miesiącach funkcjonowania mStłuczki, użyteczność nowej funkcji będzie raczej ograniczona. Sama funkcjonalność daje wprawdzie możliwość spisania oświadczenia dotyczącego przebiegu kolizji, ale te musi zostać zaakceptowane przez obie strony zdarzenia. Oznacza to, że zarówno sprawca kolizji, jak i poszkodowany kierowca muszą podać wspólną wersję zaistniałej sytuacji w tym samym czasie, za pomocą własnego smartfona. Mówiąc prościej - osoba z którą spisujesz oświadczenie, również musi posiadać najnowszą wersję aplikacji mObywatel i włączyć mStłuczkę.

Na szczęście zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji trwa zaledwie chwilę, ale jeśli kierowca któregokolwiek z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu nie zgodzi się na takie postępowanie, nie pozostaje nam nic innego niż spisanie klasycznego oświadczenia w formie papierowej.

Jak działa mStłuczka? Proste rozwiązanie na stresujące momenty

W jaki sposób korzystać z mStłuczki w mObywatelu? Po aktualizacji państwowej aplikacji mStłuczkę znajdziemy w sekcji "Usługi" (dolne menu). Następnie z listy wystarczy wybrać funkcjonalność mStluczka i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telefonu. Twórcy aplikacji przypominają m.in., że z mStłuczki skorzystać można wyłącznie w razie kolizji. Pamiętajmy - jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia, należy zgłosić zdarzenie na numer alarmowy 112.

Na dalszym etapie aplikacja poprosi nas, by wybrać, czy jesteśmy osobą poszkodowaną, czy też sprawcą kolizji. Następnie na telefonie poszkodowanego wygenerowany zostanie kod QR, który powinien zostać zeskanowany przez sprawcę kolizji. Poszkodowany w kolizji może opisać zdarzenie i dodać informacje o jego lokalizacji.

Następnie wystarczy potwierdzić tożsamość spisujących oświadczenia (aplikacja automatycznie czerpie dane z eDowodu osobistego) i udostępnić opis zdarzenia sprawcy. Jeśli ten go zaakceptuje, uczestnicy będą mogli dodać pojazdy uczestniczące w kolizji (można wybrać pojazd z listy przypisanych do nas w CEPiKu lub dodać inny) i - opcjonalnie - wybrać dane ubezpieczyciela.

Następnie będziemy mogli określić poziom uszkodzeń naszego auta (korzystając z pól wyboru na grafice przedstawiającej pojazd) i - opcjonalnie - dodać zdjęcia wykonane na miejscu kolizji, co może znacznie przyspieszyć likwidację szkody przez ubezpieczyciela.

Na końcu podajemy jeszcze dane do korespondencji i numer kontaktowy (automatycznie z dowodu osobistego i telefonu). Po zaakceptowaniu oświadczenia przez obie strony zdarzenia, w formacie PDF zostaje ono zapisane na naszym telefonie.

Co ważne, z poziomu aplikacji możemy od razu przejść do zgłoszenia szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Jeśli ubezpieczyciel będzie potrzebował dodatkowych danych, można uzupełnić je w aplikacji lub skontaktować się z infolinią.

mStłuczka już w mObywatelu. Zmieni życie milionów kierowców

Obecnie mStłuczka pozwala na wspólne spisanie oświadczenia dwóch kierowców pojazdów biorących udział w kolizji. W najbliższym czasie pojawią się jednak nowe funkcjonalności, jak np. możliwość dodania kolejny uczestników zdarzenia.

Twórcy aplikacji z dumą podkreślają, że to rozwiązanie unikatowe na europejską skalę. Podobnym systemem pochwalić się dziś może jedynie Estonia.

Wierzymy że nasza aplikacja zmieni – na lepsze – życie milionów polskich kierowców

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL