Zdziwiło cię, że traktor zjechał za linię ciągłą? Mógł. I często powinien. Sprawdzamy, jakie "przywileje" mają rolnicy na drodze i skąd dokładnie wynikają.

Czy rolnik może przejechać przez linię ciągłą? Przepisy są jasne

Większość kierowców wie, że przekroczenie linii krawędziowej P-7b, oddzielającej jezdnię od pobocza, grozi mandatem w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym. Zakaz ten dotyczy jednak wyłącznie pojazdów samochodowych.

Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne nie są klasyfikowane w tej kategorii, dlatego mogą legalnie zjechać na pobocze, aby ułatwić wyprzedzanie - nawet jeśli oddziela je linia ciągła. Co więcej, w ich przypadku jest to nie tylko przywilej, ale często także obowiązek.

Obowiązek zjazdu ciągnikiem rolniczym na pobocze przy wyprzedzaniu

Wbrew temu, co myśli wielu kierowców samochodów osobowych, ustąpienie miejsca szybszym pojazdom przez rolnika prowadzącego ciągnik nie jest kwestią dobrej woli, ale obowiązkiem wynikającym z przepisów.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany, zbliżając się do wierzchołka wzniesienia, zakrętu lub innego miejsca o ograniczonej widoczności, a także w innych przypadkach, gdy porusza się z małą prędkością, umożliwić wyprzedzanie przez zjechanie w miarę możliwości na pobocze lub do prawej krawędzi jezdni, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za to art. 24 ust. 6 tej samej ustawy stanowi:

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.

W praktyce oznacza to, że jeśli za wolno jadącym ciągnikiem tworzy się sznur aut, kierowca takiego pojazdu powinien zjechać maksymalnie w prawo, a nawet na pobocze - o ile jest to bezpieczne - by przepuścić szybszych uczestników ruchu.

Dlaczego rolnicy mają inne zasady?

Różnice w przepisach wynikają z konstrukcji i przeznaczenia pojazdów rolniczych. Ciągniki poruszają się z niskimi prędkościami i często pracują w terenie, co wymusza elastyczniejsze podejście do zasad poruszania się po drogach publicznych. Dzięki temu mogą np. korzystać z pobocza w sposób, który dla kierowców aut osobowych byłby wykroczeniem.

Jakie przywileje i obowiązki ma rolnik na drodze

Warto pamiętać, że obok przywilejów, rolnicy mają też specyficzne obowiązki - m.in. odpowiednie oznakowanie pojazdu, zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeździe z pola na drogę czy przewóz ładunków w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu.

Świadomość tych różnic w przepisach może pomóc w unikaniu niepotrzebnych nerwów na drodze. Kierowcy samochodów powinni wiedzieć, że rolnik ma prawo, a czasem wręcz obowiązek, zjechać na pobocze - nawet za linią ciągłą - by umożliwić im bezpieczne wyprzedzenie. Z kolei rolnicy powinni pamiętać, że takie manewry muszą być wykonywane z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

