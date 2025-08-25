Audi Q3 zdecydowanie należy do bestsellerów niemieckiego producenta. Świadczy o tym fakt, że w 14 lat od debiutu na całym świecie sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy tego modelu - tym samym jest to najlepiej sprzedawany samochód marki z Ingolstadt. Od drugiej generacji Q3 nie jest już tylko "klasycznym" SUV-em. W 2019 roku oferta ówcześnie sprzedawanej drugiej generacji została rozszerzona o tzw. "SUV-a coupe" - wersję Sportback. Taki sam scenariusz ma miejsce teraz. Jakiś czas po zaprezentowaniu "zwykłego" Q3 Audi wprowadza odmianę Sportback.

Jak wygląda Audi Q3 Sportback?

Oczywiście patrząc z przodu między obiema wersjami nadwozia nie zauważymy różnicy. Odmiana Sportback również wyposażona jest w sporą osłonę chłodnicy, nowe, płaskie logo, pod którym ukryte są czujniki systemów wspomagania kierowcy.

W Q3 Sportback znajdziemy wąsko narysowane światła do jazdy dziennej. Wykonane zostały one w technologii LED i składają się 23 segmentów każde. Co więcej tworzą charakterystyczne sygnatury świetlne. W zależności od specyfikacji auta, klienci będą mogli, za pośrednictwem systemu multimediów, wybrać do czterech cyfrowych sygnatur świetlnych. Z kolei umieszczone niżej cyfrowe reflektory Matrix LED wyposażone są w moduł micro-LED. Zawartych tam jest 25 600 elementów świetlnych o szerokości ok. 13 milimetrów. Każdy pojedynczy segment ma z kolei ok. 40 mikrometrów - dla porównania to ok. połowa grubości ludzkiego włosa.

Z przodu Audi Q3 Sportback wygląda tak jak "klasyczne" Q3. Znajdziemy tutaj np. reflektory Matrix LED z modułem micro-LED. materiały prasowe

Znacznie więcej różnic zauważymy, kiedy spojrzymy na samochód z boku. Audi Q3 Sportback ma opadającą linię dachu - o 29 mm niższą niż w SUV-ie. Z tyłu znowu mamy widok doskonale znany już ze "zwykłego" Q3. Tylne światła podzielone są na dwie części. Opcjonalne cyfrowe światła OLED (składające się łącznie z 36 segmentów podzielonych na sześć paneli OLED, które również pozwalają tworzyć cyfrowe sygnatury świetlne). Dolne części tylnych świateł łączone są pasem świetlnym biegnącym przez szerokość klapy bagażnika. Na środku tej listwy znajdziemy podświetlane logo niemieckiej marki.

Opadająca linia dachu w Audi Q3 Sportback jest o 29 mm niższa niż w SUV-ie. materiały prasowe

Skoro już jesteśmy przy wyglądzie, warto zwrócić uwagę także na jeszcze jedną różnicę wersji nadwoziowych. Klasyczne Q3 stoi standardowo na 17-calowych felgach. Sportback w podstawie dostępne jest na 18-calowych kołach. Podobnie jak w "zwykłym" Q3 największe są 20-calowe felgi.

Audi Q3 Sportback standardowo stoi na 18-calowych kołach. Z kolei "zwykłe" Q3 w podstawie wyposażone jest w koła 17-calowe. materiały prasowe

Jaki bagażnik w nowym Audi Q3 Sportback?

Oczywiście Q3 Sportback, z uwagi na swoją bryłę, oferuje mniejszą przestrzeń na bagaże. W tej wersji nadwozia, po złożeniu tylnej kanapy, możemy liczyć na pojemność do 1 289 litrów. Dla porównania w odmianie SUV to maksymalnie 1 386 litrów.

Bagażnik Audi Q3 Sportback ma pojemność do 1 289 litrów. materiały prasowe

Wnętrze Audi Q3 Sportback

Wewnątrz Audi Q3 Sportback nie różni się od klasycznej wersji. Przed kierowcą znajduje się 11,9-calowy zestaw wskaźników. Do obsługi multimediów służy 12,8-calowy ekran dotykowy. Jest on zakrzywiony w stronę kierowcy. System informacyjno-rozrywkowy Audi Q3 Sportback, podobnie jak w Q3, bazuje na systemie operacyjnym Android Automotive OS. Ze sklepu Audi można pobierać różnego rodzaju aplikacje, takie jak np. Youtube.

W Audi Q3 Sportback przed kierowcą znajduje się 11,9-calowy zestaw wskaźników. Multimedia obsługuje się za pomocą 12,8-calowego ekranu dotykowego. materiały prasowe

Co prawda pod ekranem zostało kilka fizycznych przełączników, ale już np. klimatyzacją możemy sterować tylko ze wspomnianego już ekranu. Na szczęście panel klimatyzacji jest na stałe widoczny w dolnej części wyświetlacza. Jeżeli jednak nie chcemy sterować multimediami samodzielnie, możemy skorzystać z Asystenta Audi. Układ ten wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Pod ekranem multimediów zostało kilka fizycznych przełączników, ale większość funkcji, w tym klimatyzację, obsługujemy z poziomu ekranu multimediów. materiały prasowe

Pewnym dość kontrowersyjnym rozwiązaniem może być natomiast przeniesienie dźwigni skrzyni biegów na kolumnę kierownicy. Została ona ulokowana po drugiej stronie. Po lewej natomiast pojawiła się dźwignia, w której zintegrowano sterowanie wycieraczkami i światłami. Liczba ruchomych elementów lewej "dźwigni" oraz mnogość funkcji sprawia, że przynajmniej w początkowym okresie jazdy autem można poczuć zagubienie i potrzebę skorzystania z instrukcji obsługi.

Oczywiście taki zabieg, i tym samym pozbycie się skrzyni z konsoli środkowej, przełożył się na wygospodarowanie więcej miejsca w tej części wnętrza. Mamy tutaj m.in. indukcyjną ładowarkę z chłodzeniem. Pod kątem ładowania urządzeń można też liczyć na porty USB typu C - dwa z przodu i dwa z tyłu.

O komfort akustyczny w opcjonalnie może dbać system SONOS. Liczący 12 głośników układ korzysta ze wzmacniacza o maksymalnej mocy 420 watów.

Jakie silniki w nowym Audi Q3 Sportback?

Podobnie jak w przypadku zwykłego Q3, chętni na zakup odmiany Sportback nie będą narzekać na gamę napędową. Klienci będą mieli pod tym względem spory wybór. Podstawową wersją napędową będzie czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 TFSI o mocy 150 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia tylko na przednie koła. Jednostka współpracuje z układem miękkiej hybrydy. Co więcej system może tymczasowo wyłączyć drugi i trzeci cylinder przy niskich i średnich obciążeniach, by zmniejszyć zużycie paliwa.

Standardowo Audi Q3 Sportback dostępne jest z silnikiem 1.5 TFSI zapewniającym 150 KM i 250 Nm. materiały prasowe

Zarówno wersja Sportback, jak i SUV rozpędzają się do 100 km/h w 9,1 sekundy, ale w odmianie Sportback prędkość maksymalna wynosi 207 km/h, a w tej drugiej 209 km/h. Ponadto z danych Audi wynika, że "zwykłe" Q3 potrzebuje od 6 do 6,6 litra na 100 km. Z kolei Sportback od 6,1 do 6,7 l/100 km.

Powyżej tej opcji znajdować się będzie dwulitrowy wariant benzynowy o mocy 204 KM i 350 Nm. Czterocylindrowa jednostka będzie współpracować z napędem na wszystkie koła. Obie odmiany rozpędzają się do 100 km/h w 7,1 sekundy. Wersja SUV osiąga prędkość maksymalną 229 km/h, a Sportback 228 km/h. Z kolei średnie zużycie paliwa pierwszej odmiany to 8,4-7,8 l/100 km, a drugiej 7,8-8,5 l/100 km.

Dwulitrowa jednostka będzie dostępna także w mocniejszym wariancie - zapewniającym 265 KM i 400 Nm. Napęd niezmiennie trafia na cztery koła. Tutaj osiągnięcie setki w obu wersjach nadwozia zajmuje 5,7 sekundy. W obu odmianach prędkość maksymalna została ograniczona do 240 km/h. Średnie zużycie paliwa w obu wersjach ma wynosić 8,5-9 l/100 km.

Miłośnicy jednostek wysokoprężnych będą mogli zdecydować się na czterocylindrowy dwulitrowy motor o mocy 150 KM i 360 Nm. W tej specyfikacji dostępny jest jednak tylko napęd na przednie koła. Na rozpędzenie się do 100 km/h obie wersje nadwoziowe potrzebują 9,2 s. Prędkość maksymalna odmiany SUV wynosi 208 km/h, a wariantu Sportback 207 km/h. Pierwsza zużywa 5,3-5,8 l paliwa na 100 km, a druga 5,3-5,9 l.

W palecie napędowej Q3 Sportback znajdziemy także hybrydę plug-in, w obecnym nazewnictwie Audi określaną jako e-hybrid. Znajdziemy tam silnik 1.5 TFSI o mocy 177 KM i 250 Nm. Współpracuje on z jednostką elektryczną zapewniającą 115 KM i 330 Nm. Moc systemowa wynosi 272 KM i 400 Nm. Akumulator o pojemności netto 19,7 kWh zapewnia zasięg do 118 km w odmianie Sportback (119 km zasięgu w wersji SUV) i jest w stanie przyjąć prąd do 50 kW. Naładować go można od 10 do 80 proc. w niecałe pół godziny.

W obu wersjach nadwoziowych osiągnięcie setki zajmuje 6,8 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 215 km/h. W obu też średnie zużycie paliwa ma wynosić 1,7-2,2 l/100 km. Nieco inaczej prezentuje się średnie zużycie energii elektrycznej. "Zwykła" odmiana ma potrzebować 13,9-15 kWh/100 km, a wersja Sportback 14-15,1 kWh/100 km.

Audi Q3 Sportback dostępne jest również z hybrydą plug-in. Dzięki akumulatorowi o pojemności netto 19,7 kWh samochód może przejechać do 118 km na prądzie. materiały prasowe

Ile kosztuje nowe Audi Q3 Sportback?

Cen nowego Audi Q3 Sportback w Poslsce póki co nie znamy. Wiadomo jedynie, że w Niemczech podstawowa specyfikacja napędowa (czyli ze 150-konną jednostką benzynową) to koszt 46 450 euro. Dla porównania Audi Q3 SUV w standardzie jest nieco tańsza - u naszych zachodnich sąsiadów kosztuje co najmniej 44 600 euro (w Polsce startuje od 188 900 zł). Podsumowując klienci muszą zapłacić więcej za auto z mniejszym bagażnikiem, a do tego wolniejsze i z większym zużyciem energii (w określonych odmianach).

Ceny Audi Q3 Sportback startują w Niemczech od 46 450 euro. Dla porównania wersja SUV kosztuje co najmniej 44 600 euro. materiały prasowe

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL