W skrócie Polska jest obecnie piątym największym rynkiem zbytu nowych samochodów w Unii Europejskiej, z liczbą ponad 551 tys. sprzedanych aut w 2024 roku.

Mimo dużej liczby rejestracji, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polska znajduje się dopiero na końcu drugiej dziesiątki unijnych krajów.

Zakup nowego samochodu w Polsce jest wciąż relatywnie trudny – średnia cena to 187 tys. zł, a statystyczny Polak musiałby odkładać całą pensję przez ponad 21 miesięcy.

Z danych ACEA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, wynika że w ubiegłym roku na polskie drogi wyjechało ponad 551 tys. nowych samochodów (+16 r./r). W Unii Europejskiej lepszym wynikiem pochwalić się mogły tylko:

Niemcy - 2,817 mln rejestracji (- 1 proc.),

Francja - 1,718 mln rejestracji (-3,2 proc.),

Włochy - 1,559 mln rejestracji (-0,5 proc.),

Hiszpania - 1,016 mln rejestracji (+7,1 proc.)

Oznacza to, że Polska jest dziś piątym co wielkości rynkiem nowych aut w Unii Europejskiej o stabilnym i stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na produkty sektora motoryzacyjnego. Patrząc z takiej perspektywy nie dziwi, dlaczego to właśnie Polska wskazywana jest przez szereg chińskich producentów, jak np Chery, jako brama na szerokie wody rynków Starego Kontynentu. Dla porównania, w Czechach sprzedano w tym czasie nieco ponad 221,5 tys. nowych aut (+4,6 r./r.), w Rumunii 151,1 tys. (+5,6 proc.), a na Węgrzech 121,6 tys. (+12,9 proc.).

Co więcej, w przeciwieństwie do Czech czy Rumunii, w Polsce wciąż nie dorobiliśmy się jeszcze żadnego narodowego producenta, który rozdawałby karty na naszym rynku i który studziłby zainteresowanie rodaków nowymi graczami.

Ile nowych aut kupują w Europie?

Niestety sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie gdy przyjrzymy się danym uwzględniającym liczbę rejestrowanych w kraju nowych samochodów w przeliczeniu na 1000 jego mieszkańców. Z danych ACEA wynika, że średnio na 1000 obywateli Unii Europejskiej przypadały w 2024 roku 24 rejestracje nowych samochodów.

Niekwestionowanym liderem takiego zestawienie jest Luksemburg z wynikiem 69 nowych rejestracji. Biorąc jednak pod uwagę, że w wielu dziedzinach państwo uchodzi za europejski raj podatkowy, rzeczywistym liderem wydaje się być - sklasyfikowana na drugiej pozycji - Belgia. Tutaj na 1000 mieszkańców przypadało w ubiegłym roku 38 nowych samochodów.

Kolejne na liście były:

Niemcy (34 nowe auta na 1000 mieszkańców),

Dania (29 nowych aut na 1000 mieszkańców),

Austria (28 nowych aut na 1000 mieszkańców),

Włochy (26 aut na 100 mieszkańców).

Ponad europejską średnią znalazły się też Szwecja (26 aut na 1000 mieszkańców) oraz Francja i Słowenia (po 25 nowych aut na 1000 mieszkańców). Gdzie na tej skali znajduje się Polska?

Polska w ogonie Europy. Wciąż nie stać nas na nowe auta

Z danych ACEA wynika, że w ubiegłym roku na 1000 mieszkańców naszego kraju przypadało zaledwie 15 rejestracji nowych aut. To mniej niż np. w Czechach (21 rejestracji), Estonii (18 rejestracji), na Słowacji i w Chorwacji (po 17) czy na Cyprze (16 rejestracji). Oznacza to, że biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, Polacy kupują ponad dwukrotnie (126 proc.) mniej nowych aut niż Niemcy, o 66 proc. nowych mniej niż Francuzi i o 60 proc. mniej niż europejska średnia.

Dane ACEA wskazują, że mamy dziś do czynienia nie tyle z Europą dwóch, co raczej trzech prędkości. Niewielkim pocieszeniem może być fakt, że Polską uplasowały się m.in.: Malta (14 aut na 1000 mieszkańców) czy Grecja, Finlandia i Węgry (13 aut na 1000 mieszkańców)

O trzeciej europejskiej zdecydowanie lidze mówić można natomiast w przypadku takich krajów, jak:

Litwa (10 nowych aut na 1000 mieszkańców),

Łotwa (9 nowych aut na 1000 mieszkańców),

Rumunia (8 nowych aut na 1000 mieszkańców),

Bułgaria (7 nowych aut na 1000 mieszkańców).

Ile kosztuje nowe auto w Polsce? Zęby w tynk przed dwa lata

Z najnowszych danych IBRM Samar wynika, że średnia cena nowego samochodu w Polsce wynosi po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku około 187 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w pierwszej połowie roku około 8 850 zł brutto oznacza to, że statystyczny Polak pracować dziś musi na statystyczny nowy samochód ponad 21 miesięcy, zakładając oczywiście, że cała nasza wypłata odkładana będzie właśnie na zakup pojazdu.

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24