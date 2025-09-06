Ile producent zarabia na jednym samochodzie? Warto się targować w salonie

Krzysztof Pochłód

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile producent zarabia na samochodzie wyjeżdżającym z salonu. Taka wiedza pozwala na efektywne prowadzenie negocjacji, nic więc dziwnego, że producenci strzegą tej tajemnicy. Coś jednak można ustalić.

Producenci zarabiają dziesiątki tysięcy złotych na każdym sprzedanym aucie
Producenci zarabiają dziesiątki tysięcy złotych na każdym sprzedanym aucie123RF/PICSEL

W skrócie

  • Producenci samochodów niechętnie ujawniają, ile zarabiają na każdym sprzedanym aucie, lecz analiza danych finansowych pozwoliła ustalić średnie marże z 2023 roku.
  • Ferrari osiąga zdecydowanie największy zysk na jednym samochodzie, inkasując średnio 117 927 euro, daleko przed Porsche oraz Jaguar Land Rover.
  • W zestawieniu nie ujęto marek należących do większych koncernów, jak Lamborghini, a analiza pokazuje, że względem 2022 roku marże Ferrari znacznie wzrosły.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ostatnie lata dla branży motoryzacyjnej były bardzo trudne. Producenci zmagali się najpierw z załamaniem sprzedaży w czasach pandemii, a potem - problemami z utrzymaniem łańcucha dostaw od chwili wybuchu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski. Teraz kolei największe zagrożenie niosą samochody z Chin, które zaskakują połączeniem przystępnej ceny z bogatym wyposażeniem.

Z analizy wyników finansowych producentów samochodów, którą przeprowadził serwis Car Industry Analysis, wynika jednak, są producenci, którzy potrafią świetnie zarobić na sprzedawanych samochodach.

Która marka zarabia najwięcej na jednym samochodzie?

Bezkonkurencyjne w tym zestawieniu jest Ferrari. Z wyliczeń wspomnianego serwisu wynika, że na każdym sprzedanym w 2023 roku samochodzie włoska marka zarabiała średnio 117 927 euro. Przy obecnym kursie to około pół miliona złotych!

Na drugim miejscu znalazło się Porsche. Różnica między liderem i wiceliderem zestawienia jest jednak ogromna. Kwota, którą niemiecki producent uzyskał za każdy sprzedany egzemplarz, to średnio 22 747 euro (około 100 tys. zł). Podium zamyka spółka Jaguar Land Rover - na każdym sprzedanym aucie producent zarobił 8 511 euro, czyli jakieś 37 tys. zł. A jak wyglądała pierwsza dziesiątka tego rankingu?

  1. Ferrari: 117 927 euro
  2. Porsche: 22 747 euro
  3. Jaguar Land Rover: 8 511 euro
  4. BMW: 7 236 euro
  5. Mercedes: 6 992 euro
  6. Tesla: 4 448 euro
  7. Stellantis: 3 624 euro
  8. Subaru: 2 860 euro
  9. Isuzu: 2 826 euro
  10. Toyota: 2 780

Warto tutaj zaznaczyć, że wyliczenia uwzględniają dane całych grup motoryzacyjnych. Stąd właśnie brak obecności w zestawieniu takich jak np. Lamborghini (należące do Volkswagena), których marże są zdecydowanie wyższe od producentów oferujących auta "dla ludu". Ferrari i Porsche znalazły się w rankingu, ponieważ zostały one wydzielone ze swoich "matczynych" koncernów - Fiat Chrysler Automobiles (stanowiącego teraz część firmy Stellantis) oraz Volkswagen.

Ferrari nie ma sobie równych

Jak zmieniła się sytuacja w porównaniu z danymi za rok 2022? Różnica w kwotach uzyskiwanych za każde auto była całkiem spora - w 2022 roku włoska marka na jednym samochodzie zarabiała średnio o 25 tysięcy euro mniej. W 2022 roku wiceliderem zestawienia była Tesla zarabiająca średnio 9 684 euro na każdym sprzedanym egzemplarzu. Trzeci był Mercedes ze średnią kwotą 7 135 euro.

Chińskie samochody podbijają polski rynekWydarzenia24Wydarzenia 24

Najnowsze