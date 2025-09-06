W skrócie Producenci samochodów niechętnie ujawniają, ile zarabiają na każdym sprzedanym aucie, lecz analiza danych finansowych pozwoliła ustalić średnie marże z 2023 roku.

Ferrari osiąga zdecydowanie największy zysk na jednym samochodzie, inkasując średnio 117 927 euro, daleko przed Porsche oraz Jaguar Land Rover.

W zestawieniu nie ujęto marek należących do większych koncernów, jak Lamborghini, a analiza pokazuje, że względem 2022 roku marże Ferrari znacznie wzrosły.

Ostatnie lata dla branży motoryzacyjnej były bardzo trudne. Producenci zmagali się najpierw z załamaniem sprzedaży w czasach pandemii, a potem - problemami z utrzymaniem łańcucha dostaw od chwili wybuchu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski. Teraz kolei największe zagrożenie niosą samochody z Chin, które zaskakują połączeniem przystępnej ceny z bogatym wyposażeniem.

Z analizy wyników finansowych producentów samochodów, którą przeprowadził serwis Car Industry Analysis, wynika jednak, są producenci, którzy potrafią świetnie zarobić na sprzedawanych samochodach.

Która marka zarabia najwięcej na jednym samochodzie?

Bezkonkurencyjne w tym zestawieniu jest Ferrari. Z wyliczeń wspomnianego serwisu wynika, że na każdym sprzedanym w 2023 roku samochodzie włoska marka zarabiała średnio 117 927 euro. Przy obecnym kursie to około pół miliona złotych!

Na drugim miejscu znalazło się Porsche. Różnica między liderem i wiceliderem zestawienia jest jednak ogromna. Kwota, którą niemiecki producent uzyskał za każdy sprzedany egzemplarz, to średnio 22 747 euro (około 100 tys. zł). Podium zamyka spółka Jaguar Land Rover - na każdym sprzedanym aucie producent zarobił 8 511 euro, czyli jakieś 37 tys. zł. A jak wyglądała pierwsza dziesiątka tego rankingu?

Ferrari: 117 927 euro Porsche: 22 747 euro Jaguar Land Rover: 8 511 euro BMW: 7 236 euro Mercedes: 6 992 euro Tesla : 4 448 euro Stellantis: 3 624 euro Subaru: 2 860 euro Isuzu: 2 826 euro Toyota: 2 780

Warto tutaj zaznaczyć, że wyliczenia uwzględniają dane całych grup motoryzacyjnych. Stąd właśnie brak obecności w zestawieniu takich jak np. Lamborghini (należące do Volkswagena), których marże są zdecydowanie wyższe od producentów oferujących auta "dla ludu". Ferrari i Porsche znalazły się w rankingu, ponieważ zostały one wydzielone ze swoich "matczynych" koncernów - Fiat Chrysler Automobiles (stanowiącego teraz część firmy Stellantis) oraz Volkswagen.

Ferrari nie ma sobie równych

Jak zmieniła się sytuacja w porównaniu z danymi za rok 2022? Różnica w kwotach uzyskiwanych za każde auto była całkiem spora - w 2022 roku włoska marka na jednym samochodzie zarabiała średnio o 25 tysięcy euro mniej. W 2022 roku wiceliderem zestawienia była Tesla zarabiająca średnio 9 684 euro na każdym sprzedanym egzemplarzu. Trzeci był Mercedes ze średnią kwotą 7 135 euro.

