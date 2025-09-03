W skrócie Fiat wprowadza do oferty Grande Panda nową wersję spalinową z manualną skrzynią biegów.

Nowy wariant z ceną od 72 300 zł jest najtańszą wersją tego modelu

W gamie dostępne są również wersje hybrydowe i elektryczne oraz różne poziomy wyposażenia.

Fiat Grande Panda debiutował jesienią ubiegłego roku, a w lipcu pojawił się w wersji spalinowej, ale wyposażonej w technologię miękkiej hybrydy. Samochód, szumnie nazywany Grande Panda Hybrid, napędzany jest przez 3-cylindrowy silnik 1.2 turbo, który generuje 100 KM. Napęd obejmuje jeszcze 48-woltowy akumulator litowo-jonowy oraz 6-stopniową dwusprzęgłową elektryczną skrzynię biegów (eDCT), która integruje silnik elektryczny o mocy 21 kW, falownik i moduł sterowania. W efekcie moc systemowa wynosi 110 KM.

Taki samochód w trybie elektrycznym jest w stanie przejechać kilkaset metrów, pod warunkiem nie przekraczania prędkości 30 km/h, a do 100 km/h rozpędza się w 11,2 s. Fiat Grande Panda Hybrid w wersji Pop był do tej pory najtańszą wersją tego modelu - jego ceny zaczynają się od 79 900 zł.

Spalinowy Fiat Grande Panda za 72 300 zł

Teraz Fiat poszerza gamę Grande Pandy o wersję z manualną skrzynią 6-biegową i bez śladu elektryfikacji. Auto w wersji spalinowej jest napędzane również silnikiem 1.2 turbo, który generuje 100 KM i 205 Nm. Takie auto ma wady (brak automatycznej skrzyni), ale i zalety, do których trzeba zaliczyć odrobinę lepsze osiągi (sprint do 100 km/h w 10,9 s), ale przede wszystkim - cenę. W wersji Pop samochód kosztuje 72 300 zł, a więc o 7 tys. zł mniej niż wersja hybrydowa.

Do tego Grande Panda jest również dostępne w wersji elektrycznej - z silnikiem o mocy 113 KM i akumulatorem o pojemności 44 kWh. Taki samochód w wersji Red (wersje elektryczne różnią się wyposażeniem od spalinowych) kosztuje od 110 tys. zł, ale w jego przypadku można się wspomóc dopłatą z programu NaszEauto w wysokości do 40 tys. zł.

Jak wyposażony jest spalinowy Fiat Grande Panda?

Na jakie wyposażenie w bazowej wersji spalinowej możemy liczyć? Grande Panda Pop posiada manualną klimatyzację, uproszczony, 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, uchwyt na smartfona oraz oczywiście całe wymagana przepisami wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa (sześć poduszek powietrznych, aktywny system utrzymania pasa ruchu, system awaryjnego hamowania, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz tylne czujniki parkowania).

Wersja Icon dodaje pełne oświetlenie LED z przodu i z tyłu oraz 10,25-calowy ekran dotykowy z bezprzewodowym klonowaniem ekranu smartfona. Najwyższa wersja w ofercie - La Prima posiada dodatkowo 17-calowe felgi aluminiowe, górną zamykaną półkę schowka, automatyczną klimatyzację, nawigację oraz czujniki parkowania z przodu i kamerę cofania.

Taki samochód kosztuje 86 800 zł w wersji hybrydowej i 78 300 zł w wersji spalinowej.

Spalinowego Fiata Grande Panda można już zamawiać.

