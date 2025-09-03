Fiat Grande Panda w "starej, dobrej" wersji i z zaskakującą ceną. Ile kosztuje?

Mirosław Domagała

Fiat poszerza gamę modelu Grande Panda o nową wersję napędową. Samochód będzie dostępny z silnikiem spalinowym pozbawionym elektryfikacji i manualną skrzynią biegów. Tym samym będzie to najtańsza odmiana tego modelu.

Fiat Grande Panda
Fiat Grande Pandamateriały prasowe

W skrócie

  • Fiat wprowadza do oferty Grande Panda nową wersję spalinową z manualną skrzynią biegów.
  • Nowy wariant z ceną od 72 300 zł jest najtańszą wersją tego modelu
  • W gamie dostępne są również wersje hybrydowe i elektryczne oraz różne poziomy wyposażenia.
Fiat Grande Panda debiutował jesienią ubiegłego roku, a w lipcu pojawił się w wersji spalinowej, ale wyposażonej w technologię miękkiej hybrydy. Samochód, szumnie nazywany Grande Panda Hybrid, napędzany jest przez 3-cylindrowy silnik 1.2 turbo, który generuje 100 KM. Napęd obejmuje jeszcze 48-woltowy akumulator litowo-jonowy oraz 6-stopniową dwusprzęgłową elektryczną skrzynię biegów (eDCT), która integruje silnik elektryczny o mocy 21 kW, falownik i moduł sterowania. W efekcie moc systemowa wynosi 110 KM.

Taki samochód w trybie elektrycznym jest w stanie przejechać kilkaset metrów, pod warunkiem nie przekraczania prędkości 30 km/h, a do 100 km/h rozpędza się w 11,2 s. Fiat Grande Panda Hybrid w wersji Pop był do tej pory najtańszą wersją tego modelu - jego ceny zaczynają się od 79 900 zł.

Jasnozielony samochód typu SUV marki Fiat stoi na zakręcie asfaltowej drogi, otoczony zielonymi drzewami i krzewami w naturalnym, letnim krajobrazie.
Fiat Grande Pandamateriały prasowe

Spalinowy Fiat Grande Panda za 72 300 zł

Teraz Fiat poszerza gamę Grande Pandy o wersję z manualną skrzynią 6-biegową i bez śladu elektryfikacji. Auto w wersji spalinowej jest napędzane również silnikiem 1.2 turbo, który generuje 100 KM i 205 Nm. Takie auto ma wady (brak automatycznej skrzyni), ale i zalety, do których trzeba zaliczyć odrobinę lepsze osiągi (sprint do 100 km/h w 10,9 s), ale przede wszystkim - cenę. W wersji Pop samochód kosztuje 72 300 zł, a więc o 7 tys. zł mniej niż wersja hybrydowa.

    Do tego Grande Panda jest również dostępne w wersji elektrycznej - z silnikiem o mocy 113 KM i akumulatorem o pojemności 44 kWh. Taki samochód w wersji Red (wersje elektryczne różnią się wyposażeniem od spalinowych) kosztuje od 110 tys. zł, ale w jego przypadku można się wspomóc dopłatą z programu NaszEauto w wysokości do 40 tys. zł.

    Jasnozielony nowoczesny samochód osobowy typu SUV stoi na asfaltowej drodze, wokół widoczne są drzewa i trawa, a tło stanowią lekko zamglone wzgórza i niebo pokryte lekkimi chmurami
    Fiat Grande Pandamateriały prasowe

    Jak wyposażony jest spalinowy Fiat Grande Panda?

    Na jakie wyposażenie w bazowej wersji spalinowej możemy liczyć? Grande Panda Pop posiada manualną klimatyzację, uproszczony, 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, uchwyt na smartfona oraz oczywiście całe wymagana przepisami wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa (sześć poduszek powietrznych, aktywny system utrzymania pasa ruchu, system awaryjnego hamowania, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz tylne czujniki parkowania).

    Nowoczesne wnętrze samochodu marki FIAT z wyrazistymi turkusowymi i żółtymi akcentami, dotykowym ekranem multimedialnym na desce rozdzielczej, manualną skrzynią biegów oraz ergonomicznymi fotelami.
    Fiat Grande Panda w najbogatszej wersji La Primamateriały prasowe

    Wersja Icon dodaje pełne oświetlenie LED z przodu i z tyłu oraz 10,25-calowy ekran dotykowy z bezprzewodowym klonowaniem ekranu smartfona. Najwyższa wersja w ofercie - La Prima posiada dodatkowo 17-calowe felgi aluminiowe, górną zamykaną półkę schowka, automatyczną klimatyzację, nawigację oraz czujniki parkowania z przodu i kamerę cofania.

    Taki samochód kosztuje 86 800 zł w wersji hybrydowej i 78 300 zł w wersji spalinowej.

    Dźwignia zmiany biegów manualnej skrzyni w samochodzie, otoczona żółtym akcentem, z widocznym skórzanym mieszkiem oraz fragmentem fotela kierowcy.
    Fiat Grande Panda w wersji spalinowej ma manualną skrzynię biegówmateriały prasowe

    Najwyższa wersja w ofercie - La Prima posiada dodatkowo 17-calowe felgi aluminiowe, górną zamykaną półkę schowka, automatyczną klimatyzację, nawigację oraz czujniki parkowania z przodu i kamerę cofania. Ceny wynoszą 97 900 zł w wersji hybrydowej i 89 300 zł - w wersji spalinowej.

    Spalinowego Fiata Grande Panda można już zamawiać.

