Fiat Grande Panda Hybrid - co o nim wiemy?

Fiat Grande Panda powstał na nowej platformie STLA Smart, przystosowanej do różnych układów napędowych - od spalinowych, przez hybrydowe, aż po elektryczne. W Polsce debiutuje wersja z tzw. miękką hybrydą 48V.

Grande Panda napędzana jest hybrydowym układem napędowym powszechnie stosowanym w wielu modelach marek należących do Stellantusa, o mocy systemowej 110 KM. Łączy on 3-cylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra z 48-woltowym akumulatorem litowo-jonowym oraz automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów eDCT. Ze skrzynią został zintegrowany silnik elektryczny, generujący 28 KM. Samochód może manewrować w trybie elektrycznym, dodatkowo moc jest wykorzystywana również podczas rozpędzania.

Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,2 s, a zużycie paliwa według danych producenta wynosi 5,1 l/100 km (wg normy WLTP). Prędkość maksymalna to 160 km/h.

Kolejny poziom wyposażenia to wersja Icon, kosztująca od 86,8 tys. zł. W tym przypadku samochód otrzymuje dodatkowo system multimedialny z ekranem dotykowym 10,25 cala, reflektory LED, dzielone oparcie tylnej kanapy, podłokietnik i tapicerowaną deskę rozdzielczą.

W trzecim pakiecie, Zimowym, znajdziemy m.in. dzielone i składane oparcie tylnej kanapy, fotel pasażera z regulacją wysokości, relingi dachowe, przyciemnione tylne szyby i słupki B i C w kolorze lśniącej czerni. Ponadto auto posiada 16-calowe koła, podgrzewane fotele przednie, przednią szybę i kierownicę.

W opcji do tej odmiany zamówić można jedynie podgrzewane fotele, przednią szybę i kierownicę, co kosztuje 2 tys. zł.

Alternatywą dla wersji hybrydowej jest elektryczny Fiat Grande Panda E, kosztujący od 110 tys. zł. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 320 km wg WLPT (ok. 250 km realnie). Dzięki rządowemu programowi NaszEauto, można uzyskać dopłatę do 40 tys. zł.