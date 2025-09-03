Kaski obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów i użytkowników hulajnóg?

Mirosław Domagała

We wtorek rząd przyjął nowelizację przepisów o ruchu drogowym. Wśród zmian jest obowiązek używania kasków przez osoby w wieku do 16 lat, które korzystają z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. To krok w dobrą stronę, ale policjanci podkreślają, że nie jest wystarczający - kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich użytkowników rowerów i hulajnóg, bez względu na wiek.

Z niezrozumiałych względów część rowerzystów jest przeciwna kaskom
W skrócie

  • Rząd wprowadza obowiązek noszenia kasków przez osoby do 16 lat korzystające z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.
  • Policja postulowałaby rozszerzenie obowiązku kasków na wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, ale najpierw planuje ewaluację nowych przepisów przez minimum dwa lata.
  • Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest wysoka, a odpowiedzialność za łamanie nowych przepisów przez niepełnoletnich ponoszą ich opiekunowie prawni.
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, ze nowe przepisy, gdy wejdą w życie, to będzie to dopiero pierwszy krok.

Jako policja chcielibyśmy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego poruszający się rowerami, hulajnogami, urządzeniami transportu osobowego używali kasków ochronnych
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Dopytywany, kiedy policja będzie postulowała o właśnie takie rozwiązanie, Kuster wyjaśnił, że po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących osób poniżej 16. roku życia, trzeba będzie przeprowadzić dokładną ich analizę.

Kaski obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów

- Potrzeba na to oczywiście czasu. To nie jest okres miesiąca, pół roku. Myślę, że kilka lat. Chcielibyśmy się przyjrzeć temu, czy rzeczywiście ten przepis jest stosowany i czy przyniósł nam naprawdę efekty, jakie byśmy oczekiwali - mniej ofiar młodych osób na hulajnogach, na rowerach - wyjaśnił.

Dopytywany, ile ewaluacja przepisów może potrwać odpowiedział, że są to minimum dwa lata.

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg

Tymczasem liczba wypadków z udziałem hulajnóg w ostatnim czasie gwałtownie rośnie. Od początku roku do końca wakacji zanotowano 847 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których siedem osób zginęło, a 778 zostało rannych. Aż 70 proc. osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem hulajnóg to osoby w wieku do 17 lat.

Jednocześnie dane te pokazują tylko poważne zdarzenia, z poważnie rannymi osobami, które wymagają hospitalizacji. Mniejsze urazy spowodowane wywróceniem, zdarzenia w których nie było innych uczestników poza poszkodowanym, najczęściej nie są zgłaszane na policję.

    Hulajnogą nie wolno jechać szybciej niż 20 km/h

    Przypomnijmy, że obowiązuje w Polsce przepisy ograniczają prędkość maksymalną hulajnogi elektrycznej do 20 km/h. Internet pełen jest jednak filmów, na których widać pojazdy poruszające się z prędkością nawet 50 km/h. Jazda takimi pojazdami jest nielegalna, nie są dopuszczone do ruchu.

    Kto zapłaci mandat za nastolatka bez kasku?

    Obecnie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądało egzekwowanie przepisów o obowiązkowych kaskach. Odpowiedzialność za łamanie prawa przez osoby w wieku do 17 lat spada na opiekunów prawnych, wiec to oni będą płacić ewentualne mandaty.

    Czołowe zderzenie hulajnogi elektrycznej z samochodem osobowymPolicjaPolicja

