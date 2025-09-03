W skrócie Rząd wprowadza obowiązek noszenia kasków przez osoby do 16 lat korzystające z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Policja postulowałaby rozszerzenie obowiązku kasków na wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, ale najpierw planuje ewaluację nowych przepisów przez minimum dwa lata.

Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest wysoka, a odpowiedzialność za łamanie nowych przepisów przez niepełnoletnich ponoszą ich opiekunowie prawni.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, ze nowe przepisy, gdy wejdą w życie, to będzie to dopiero pierwszy krok.

Jako policja chcielibyśmy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego poruszający się rowerami, hulajnogami, urządzeniami transportu osobowego używali kasków ochronnych

Dopytywany, kiedy policja będzie postulowała o właśnie takie rozwiązanie, Kuster wyjaśnił, że po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących osób poniżej 16. roku życia, trzeba będzie przeprowadzić dokładną ich analizę.

Kaski obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów

- Potrzeba na to oczywiście czasu. To nie jest okres miesiąca, pół roku. Myślę, że kilka lat. Chcielibyśmy się przyjrzeć temu, czy rzeczywiście ten przepis jest stosowany i czy przyniósł nam naprawdę efekty, jakie byśmy oczekiwali - mniej ofiar młodych osób na hulajnogach, na rowerach - wyjaśnił.

Dopytywany, ile ewaluacja przepisów może potrwać odpowiedział, że są to minimum dwa lata.

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg

Tymczasem liczba wypadków z udziałem hulajnóg w ostatnim czasie gwałtownie rośnie. Od początku roku do końca wakacji zanotowano 847 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których siedem osób zginęło, a 778 zostało rannych. Aż 70 proc. osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem hulajnóg to osoby w wieku do 17 lat.

Jednocześnie dane te pokazują tylko poważne zdarzenia, z poważnie rannymi osobami, które wymagają hospitalizacji. Mniejsze urazy spowodowane wywróceniem, zdarzenia w których nie było innych uczestników poza poszkodowanym, najczęściej nie są zgłaszane na policję.

Hulajnogą nie wolno jechać szybciej niż 20 km/h

Przypomnijmy, że obowiązuje w Polsce przepisy ograniczają prędkość maksymalną hulajnogi elektrycznej do 20 km/h. Internet pełen jest jednak filmów, na których widać pojazdy poruszające się z prędkością nawet 50 km/h. Jazda takimi pojazdami jest nielegalna, nie są dopuszczone do ruchu.

Kto zapłaci mandat za nastolatka bez kasku?

Obecnie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądało egzekwowanie przepisów o obowiązkowych kaskach. Odpowiedzialność za łamanie prawa przez osoby w wieku do 17 lat spada na opiekunów prawnych, wiec to oni będą płacić ewentualne mandaty.

