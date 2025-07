Rośnie zainteresowanie programem dopłat do pojazdów zeroemisyjnych "NaszEauto”. Wykorzystano dotąd tylko 12,59% puli środków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który zarządza programem "NaszEauto" poinformował, że do końca czerwca bieżącego roku Polacy złożyli ponad 6,5 tys. wniosków o dofinansowanie na zakupu pojazdu zeroemisyjnego. Więcej dotyczy dopłaty do leasingu lub wynajmu - to 4 622 wnioski, a tylko 2 040 osób kupiło auto na własność. Łączna kwota dofinansowania w przypadku leasingu oraz wynajmu przekroczyła 137 mln zł, natomiast w przypadku zakupu na własność - nieco ponad 65 mln zł.