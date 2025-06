Wśród beneficjentów programu NaszEauto wyraźnie zwiększył się udział osób fizycznych. W maju odpowiadali oni za 40 proc. wszystkich wniosków, co jest efektem spadku udziału jednoosobowych działalności gospodarczych o 5 punktów procentowych. Coraz więcej osób indywidualnych decyduje się na dopłatę do elektryka, licząc na realne oszczędności w przyszłości. Przypomnijmy, że z obecnego programu dopłat wyłączone są firmy.

Choć liczby robią wrażenie, to na koniec maja żaden z beneficjentów nie zobaczył jeszcze przelewu na koncie. Spośród blisko 5 tysięcy wszystkich wniosków, zatwierdzonych do wypłaty zostało jedynie 180. Mimo pozytywnej weryfikacji, dotacje nie zostały jeszcze uruchomione.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że opóźnienia wynikają z konieczności integracji systemów z Polskim Funduszem Rozwoju. Prace mają zakończyć się na początku czerwca i wtedy pierwsze pieniądze powinny trafić do wnioskodawców.

Beneficjenci, którzy spełnili wszystkie warunki, mogą więc na razie tylko uzbroić się w cierpliwość. W praktyce oznacza to, że zakupy samochodów elektrycznych są realizowane na własny koszt, z nadzieją na późniejszy zwrot części wydatków.

Program NaszEauto wyraźnie napędza polską elektromobilność. Dane z lutego, marca i kwietnia pokazują, że liczba wniosków o dofinansowanie pokrywała się mniej więcej z połową rejestracji nowych osobowych aut elektrycznych (reszta jest rejestrowana na firmy, które nie są uprawnione do udziału w programie). Jeśli w maju trend się utrzymał, to możemy spodziewać się około 3000 rejestracji - byłby to kolejny rekordowy wynik w historii sprzedaży elektryków w Polsce.