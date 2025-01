Najtańsze, nowe samochody elektryczne w Polsce. Start od 36 990 zł

3 lutego rusza program NaszEauto, dzięki któremu będzie można otrzymać dofinansowanie na zakup auta elektrycznego. Dotyczy on jednak wyłącznie aut nowych (ewentualnie podemonstracyjnych) i klientów prywatnych oraz tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej okazji przyglądamy się najtańszym samochodom elektrycznym dostępnym w Polsce. Co ciekawe, większość wśród nich jest produkcji europejskiej, nie ma za to żadnego przedstawiciela Chin.