Jak wygląda Fiat Grande Panda?

Fiat Grande Panda ma 3,99 m długości, 1,57 m wysokości (w wariantach spalinowych 1,58 m) i 1,76 m szerokości. Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni w tym samochodzie pozwoliło wygospodarować 361 litrów pojemności bagażnika (w wariancie elektrycznym). Użytkownicy będą mogli skorzystać również z wielu schowków, których łączna powierzchnia wynosi 13 litrów.

Fiat Grande Panda swoją stylistyką nawiązuje do Pandy z lat 80. materiały prasowe

Zdaniem Włochów swoją sylwetką Grande Panda nawiązuje do Pandy z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Inspirację stylistyką tamtych czasów widać także w reflektorach LED, które mają nawiązywać do gry wideo. Producent zwraca również uwagę na wytłoczony w dolnej części drzwi napis Panda czy efekt soczewki na słupku C, na którym widać napis „FIAT”. Nie da się jednak nie zauważyć, że Grande Panda jest włoską adaptacją nowego Citroena C3.

Jakie napędy ma Fiat Grande Panda?

Teraz Fiat Grande Panda wchodzi do polskich salonów. Model dostępny jest w dwóch wersjach napędu. Oczywiście klienci mogą zdecydować się na odmianę elektryczną. Oferuje ona 113 KM, 122 Nm i napęd na przód. Akumulator o pojemności 44 kWh zapewnia zasięg do 320 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP). Auto może rozpędzić się do 132 km/h, a „setkę” osiąga po 11 lub 11,5 sekundy (w zależności od wersji wyposażenia).

Fiat Grande Panda dostępny jest w wariancie elektrycznym (z zasięgiem do 320 km w cyklu mieszanym) i jako miękka hybryda. materiały prasowe

Jak już wspomnieliśmy, Grande Panda oferowana jest również z napędem hybrydowym. Sercem tego układu jest doskonale znany z innych aut koncernu Stellantis, trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.2. Oferuje on 100 KM i 205 Nm. Co ciekawe, w odróżnieniu od swojego francuskiego bliźniaka, Grande Panda nie jest oferowana w wariancie ze skrzynią manualną. Wszystkie spalinowe odmiany włoskiego modelu dostępne są tylko z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową oraz 48-instalacją elektryczną (miękka hybryda). Napęd, podobnie jak w wariancie elektrycznym, trafia na przód. Samochód ma rozpędzać się maksymalnie do 160 km/h i osiągać 100 km/h w 10 sekund (producent zaznacza jednak, że dane są jeszcze na etapie homologacji).

Fiat Grande Panda. Wersje wyposażenia

Spalinowy Fiat Grande Panda dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia. W standardowej odmianie, Pop, znajdziemy m.in.:

tempomat

system wykrywania zmęczenia kierowcy

asystenta utrzymania pasa ruchu

fotel kierowcy z regulacją wysokości

klimatyzację manualną

przednie szyby elektryczne

czujniki parkowania z tyłu

kluczyk składany

10-calowy wyświetlacz wskaźników

16-calowe felgi stalowe

W odmianie Icon dodatkowo możemy liczyć m.in. na:

reflektory Eco LED

światła do jazdy dziennej LED

tylne światła LED

elektryczne szyby tylne

klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym

2 przednie głośniki i 2 tweetery

10,25-calowy ekran multimediów

16-calowe felgi stalowe ze stylizowanym kołpakiem

W topowej dla wersji hybrydowej odmianie La Prima klienci otrzymają dodatkowo m.in.:

bezramkowe lusterko wsteczne

elektrycznie składane podgrzewane lusterka boczne

fotel pasażera z regulacją wysokości

kamerę cofania

automatyczną klimatyzację

zamykany schowek na rękawiczki w desce rozdzielczej

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

przyciemniane tylne szyby

indukcyjną ładowarkę

nawigację

17-calowe felgi aluminiowe

Wersja elektryczna dostępna jest w dwóch wariantach wyposażenia. W standardowej odmianie Red klienci znajdą m.in.:

system utrzymania pasa ruchu

system wykrywania zmęczenia kierowcy

tempomat

fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

manualną klimatyzację

kluczyk składany

elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

czujniki parkowania z tyłu

2 przednie głośniki i 2 tweetery

10-calowy wyświetlacz wskaźników

10,25-calowy ekran multimediów

16-calowe felgi stalowe lakierowane w białym kolorze

W topowej odmianie La Prima klienci znajdą dodatkowo m.in.:

bezramkowe lusterko wsteczne

elektrycznie składane, podgrzewane lusterka boczne

kamerę cofania

automatyczną klimatyzację

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

indukcyjną ładowarkę

nawigację

17-calowe felgi aluminiowe

Miękka hybryda dostępna jest w trzech wariantach wyposażenia, wariant elektryczny w dwóch. materiały prasowe

Ile kosztuje nowy Fiat Grande Panda?

Ceny Fiata Grande Panda startują od 79 900 zł. Tyle właśnie trzeba zapłacić za miękką hybrydę w podstawowej wersji Pop. Ceny odmian z tym napędem prezentują się następująco:

Pop: od 79 900 zł

Icon: od 85 900 zł

La Prima: od 96 900 zł

W przypadku wersji elektrycznej za podstawową odmianę Red klienci muszą zapłacić 110 tys. zł. Topowa wersja La Prima to koszt 125 tys. zł.

Ceny Fiata Grande Panda w Polsce startują od 79 900 zł. materiały prasowe

Fiat Panda już nie z Polski. Gdzie produkowana jest Grande Panda?

Fiata Pandę Polacy bez wątpienia darzą sporą sympatią, a to z racji, że druga generacja modelu w latach 2003-2012 produkowana była wyłącznie w polskim zakładzie znajdującym się w Tychach. Kolejna, zaprezentowana w 2011 roku, wyjeżdża z fabryki Fiata we włoskim Pomigliano d’Arco. Ale Grande Panda nie powstaje ani w Polsce, ani we Włoszech.

W 2022 roku Stellantis i serbskie władze podpisały umowę o wartości 190 mln euro na produkcję elektrycznych pojazdów w zakładzie w Kragujevacu, który do tej pory produkował model 500L. Nie poinformowano wówczas, jaki model trafi na taśmy produkcyjne jako pierwszy. W 2023 roku prezydent Serbii, Aleksander Vucic, zdradził jednak, że chodzi właśnie o Grande Pandę.