Wystarczy kilkadziesiąt złotych, by uniknąć mandatu i punktów karnych

Transmiter FM to niedrogie i skuteczne rozwiązanie pozwalające uniknąć mandatu oraz poprawić komfort prowadzenia rozmów i słuchania muzyki w samochodzie.

Widok kierowców trzymających podczas jazdy telefon komórkowy przy uchu lub w ręce nie należy do rzadkości. Tymczasem warto pamiętać, że takie zachowanie jest prawnie zabronione. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku" podczas jazdy. Oznacza to, że prowadząc samochód, nie wolno trzymać telefonu w dłoni i rozmawiać przez niego.

W takich sytuacjach pomocne mogą okazać się wszelakie transmitery FM - niedrogie urządzenia, które wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki w samochodzie, a następnie połączyć z telefonem przez Bluetooth lub opcjonalnie za pomocą kabla Jack-Jack 3,5 mm albo USB. Dzięki temu radio w aucie odbiera sygnał z transmitera. Wystarczy zsynchronizować telefon z transmiterem i ustawić taką samą częstotliwość zarówno na transmiterze, jak i radiu, by móc słuchać muzyki ze smartfona lub odbierać rozmowy telefoniczne.

Wiele transmiterów FM wyposażonych jest dodatkowo w porty USB, które można wykorzystać zarówno do ładowania urządzeń, jak i do podłączenia pendrive'a z muzyką. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na model z czytelnym ekranem oraz funkcją obsługi głosowej, np. Siri. Istotne jest również, by transmiter posiadał wbudowany mikrofon, umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy.