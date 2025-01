Gigantyczne załamanie sprzedaży Fiata. Co czeka ulubioną markę Polaków?

Fiat, jako jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych na świecie, przez wiele dekad cieszył się ogromną popularnością wśród polskich kierowców. Niestety, należący do koncernu Stellantis producent od pewnego czasu boryka się z szeregiem wyzwań.

Przyczyną tych trudności są w znacznej mierze nieprzemyślane decyzje strategiczne – m.in. zbyt optymistyczne prognozy dotyczące popytu na pojazdy elektryczne. Zaprezentowany w 2020 roku elektryczny Fiat 500e miał według zamierzeń producenta stać się kluczowym modelem napędzającym rozwój elektromobilności marki. Przez pewien czas w ofercie dostępny był również wariant spalinowy, jednak wkrótce został on całkowicie wycofany z rynku europejskiego. Szybko wyszło na jaw, że decyzja ta była błędna, ponieważ klienci jasno pokazali, że bezemisyjna wersja nie wzbudza ich zainteresowania.

W 2023 roku z linii produkcyjnych zjechało zaledwie nieco ponad 77 tysięcy egzemplarzy Fiata 500e, a prognozy firmy analitycznej Dataforce na 2024 rok są jeszcze bardziej pesymistyczne – sprzedaż modelu miała spaść do zaledwie 29 tysięcy sztuk. Problemy okazały się tak poważne, że w ostatnich miesiącach Stellantis kilkukrotnie zmuszony był wstrzymywać produkcję w fabryce Mirafiori , gdzie powstaje elektryczny Fiat, ponieważ przyfabryczne parkingi wypełniły się niesprzedanymi pojazdami. W odpowiedzi na tę sytuację koncern podjął decyzję o ponownym dostosowaniu elektrycznego modelu do napędu spalinowego.

Zdaniem ekspertów decyzja o powrocie do spalinowych modeli zapadła jednak zbyt późno. W 2024 roku rejestracje Fiatów w Europie spadły o rekordowe 20 proc., osiągając poziom 304 066 sztuk. Udział marki w rynku zmniejszył się z 3,0 proc. w 2023 roku do zaledwie 2,3 proc. Spadek szczególnie przyspieszył w drugiej połowie roku, gdy producent zakończył produkcję spalinowych wersji Fiata 500. Dodatkowo sytuację pogorszyło wycofanie z oferty spalinowego bestsellera Tipo, co było motywowane zaostrzeniem norm emisji CO2, które – zgodnie z przepisami CAFE – weszły w życie 1 stycznia 2025 roku.