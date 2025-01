Spalinowy Fiat 500 pierwotnie miał zostać zaprezentowany dopiero w 2026 roku. Plany te zostały jednak zweryfikowane. W rozmowie z brytyjskim magazynem Autocar Jean-Philippe Imparato, dyrektor operacyjny Stellantisa na Europę, zapowiedział, że spalinowy Fiat 500 Ibrida ma pojawić się w listopadzie 2025 roku. To jeszcze nie wszystko – kolejna generacja "pięćsetki" ma zadebiutować ok. 2029 roku.

Fiat 500e miał być bestsellerem. Klienci go nie chcą?

W efekcie Stellantis zdecydował się na dostosowanie swojego elektrycznego auta do napędu spalinowego. Po co w takim razie inwestować w zamianę elektryka w auto spalinowe skoro jeszcze do niedawna w europejskiej ofercie było poprzednie 500?