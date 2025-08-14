W skrócie Obecne przepisy regulują zwrot kosztów tzw. kilometrówki jedynie dla pojazdów spalinowych, pomijając samochody elektryczne.

Zwrot kosztów za korzystanie z aut elektrycznych do celów służbowych traktowany jest jako przychód pracownika i podlega opodatkowaniu.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają uregulować rozliczanie kilometrówek dla samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Kilometrówka to potoczne określenie zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych. Poseł Artur Łącki w interpelacji nr 10568 - w związku z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych używanych przez przedsiębiorców i pracowników - skierował do ministra finansów pytania dotyczące rozliczania kilometrówek w kwestii aut BEV. Polityk dopytał, czy resort planuje uregulować kwestię rozliczania tego typu pojazdów, a także czy w ocenie ministra przyjęcie stawki 0,89 zł/km jest prawidłowe w przypadku samochodów zeroemisyjnych.

Jak rozliczyć kilometrówki w przypadku aut elektrycznych?

Poseł zaznaczył, że przede wszystkim zależy mu, aby właściciele firm oraz pracownicy wykonujący czynności służbowe korzystając z aut elektrycznych mieli jasność, w jaki sposób rozliczać koszty w sposób zgodny z prawem. Brak jednoznaczności rodzi niepewność, dlatego kluczowe jest ujednolicenie przepisów w tej kwestii. Nie zabrakło również pytania o możliwość przyjęcia wyższych stawek w przypadku, gdy rzeczywiste koszty użytkowania będą wyższe, a także czy dopuszczalne jest stosowanie nielimitowanego zwrotu kosztów (bez stosowania limitów kilometrów) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, jeśli strony uzgodnią taką formę rozliczenia.

Niezbędne będzie wprowadzenie zmian w kwestii rozliczania tzw. kilometrówki korzystając z aut elektrycznych. Mirosław Domagała INTERIA.PL

Na stronie Sejmu została opublikowana odpowiedź podsekretarza ministerstwa finansów Jarosława Nenemana, który zaznaczył, że przepisy ustawy o podatku dochodowym nie regulują zasad rozliczania tzw. kilometrówki w odniesieniu do samochodów elektrycznych oraz spalinowych, a dotyczą one jedynie zwrotu kosztów używania prywatnych aut pracowników do celów służbowych oraz zaliczania takich zwrotów jako kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie kilometrówki odnosi się do pojazdów spalinowych. To przychód dla pracownika

W odpowiedzi Neneman powołał się na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, w którym zaznaczono, że "obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym niebędących własnością pracodawcy". Dodatkowo rozporządzenie to pozwala na dokonanie zwrotu wyłącznie w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym, którego wysokość uzależniona jest od pojemności skokowej jednostki napędowej.

Rozporządzenie nie ma zatem zastosowania do zwrotu pracownikom kosztów używania pojazdu BEV do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy. Z tych względów kilometrówka stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu.

Niezbędna będzie zmiana przepisów. Resort infrastruktury pracuje nad kilometrówką dla samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym

W odpowiedzi przekazano również, że środki wypłacone przez pracodawcę pracownikowi jako zwrot kosztów użytkowania prywatnego auta w celach służbowych nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodu, odwołując się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. poz. 271, z późn. zm.).

Resort planuje jednak wprowadzenie zmian mając na uwadze liczne postulaty obywateli oraz stale rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych i hybrydowych. "W resorcie infrastruktury rozpoczęte zostały prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem czy też zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii" - czytamy w odpowiedzi.

