W skrócie Siły Powietrzne USA planują zakup 33 pojazdów, w tym dwóch Tesli Cybertruck, które mają służyć jako cele podczas testów amunicji na poligonie White Sands.

Pojazdy Cybertruck wybrano ze względu na ich wytrzymałość i nietypową konstrukcję, co czyni je trudnymi do zniszczenia zwykłym ostrzałem.

Amerykańska armia obawia się potencjalnego użycia Cybertrucków przez siły nieprzyjaciela, szczególnie w kontekście doniesień o uzbrojeniu tych aut na potrzebę walk w Ukrainie.

W lutym 2025 roku Tesla znalazła się w gronie firm ubiegających się o wart 400 milionów dolarów kontrakt z Departamentem Stanu USA na dostawę opancerzonych pojazdów elektrycznych do użytku rządowego. W kontekście słabej sprzedaży Cybertrucka, który okazał się komercyjną porażką, oraz ogólnego spadku wyników sprzedażowych Tesli w ostatnich miesiącach, potencjalne zamówienie od amerykańskiej administracji mogłoby stanowić istotne wsparcie dla firmy.

Tesle trafią do amerykańskiej armii. Posłużą jako cele

Chociaż do przetargu ostatecznie doszło, śmiało można uznać, że nadzieje Tesli w pewnym stopniu się spełniły - pojazdy tej marki faktycznie trafią do amerykańskiego wojska. Nie w takiej roli, jakiej zapewne oczekiwał Elon Musk, ale jednak. Jak wynika z dokumentów ujawnionych przez portal The War Zone, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych planują zakup dwóch egzemplarzy Cybertrucka, które zostaną wykorzystane jako cele ćwiczebne.

Z opublikowanych dokumentów wynika, że Siły Powietrzne USA planują wykorzystać pojazdy Tesla Cybertruck jako cele dla broni precyzyjnego rażenia. Dlaczego właśnie ten model? Wojsko zdecydowało się na Cybertrucki ze względu na ich wytrzymałość i nietypową konstrukcję. W dokumentacji przetargowej zaznaczono, że pojazdy te mogą w przyszłości zostać użyte przez siły nieprzyjaciela, a ich budowa utrudnia uszkodzenie przy standardowym ostrzale. Właśnie dlatego uznano, że należy uwzględnić je w testach, aby realnie ocenić skuteczność uzbrojenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Armia USA obawia się wykorzystania Cybetracków w walkach

Trudno się dziwić, że amerykańska armia postanowiła przyjrzeć się bliżej Cybertruckowi. Już od dłuższego czasu pojazd ten wzbudza zainteresowanie nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ramzan Kadyrow - przywódca Czeczenii i bliski sojusznik Władimira Putina - miał wejść w posiadanie kilku egzemplarzy, które następnie, według nieoficjalnych doniesień, zostały uzbrojone i wysłane na front w Ukrainie. Teraz amerykańskie siły zbrojne chcą sprawdzić, czy są w stanie skutecznie neutralizować te pojazdy, jeśli kiedykolwiek pojawią się w realnym konflikcie.

