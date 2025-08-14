W skrócie Kierowca vana zignorował czerwone światło na przejeździe kolejowym i uszkodził rogatkę.

Jego nieodpowiedzialność spowodowała opóźnienia 42 pociągów oraz otrzymał wysoki mandat i punkty karne.

Bezmyślność kierowców na przejazdach kolejowych prowadzi do wielu niebezpiecznych incydentów, często z tragicznymi skutkami.

Na przejazdach kolejowych zbyt często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, jednak najbardziej zatrważający jest fakt, że najczęstszą ich przyczyną jest bezmyślne i brawurowe zachowanie kierowców. Co rusz publikowane w internecie nagrania ku przestrodze jasno pokazują, że do złamania przepisów najczęściej doprowadza pośpiech oraz lekkomyślność. W przypadku tego kierowcy vana można śmiało powiedzieć, że zadziałały oba te czynniki.

Uszkodził rogatkę. Wszystko nagrała kamera na przejeździe

W Zastowie w województwie małopolskim doszło do kolejnego niebezpiecznego zachowania kierowcy na przejeździe kolejowym. Kierujący zignorował czerwone światło na sygnalizatorze i chciał przejechać jeszcze zanim zamkną się szlabany. Na szczęście nie zdążył, a rogatka uderzyła w przednią szybę samochodu. Kierujący wycofał, a następnie przez niespełna 7 minut czekał, aż rogatki się podniosą i będzie mógł kontynuować podróż.

Czas oczekiwania okazał się jednak dla kierowcy zbyt długi, ponieważ w pewnym momencie postanowił ominąć slalomem szlaban i przejechać przez przejazd kolejowy nie czekając na otwarcie rogatek. Do zdarzenia doszło 13 czerwca, jednak dopiero teraz Polskie Linie Kolejowe udostępniły nagranie ku przestrodze. Zachowanie kierującego jest co najmniej bezmyślne, ponieważ od dłuższego czasu wszystkie niebezpieczne sytuacje, do których dochodzi na torach kolejowych są piętnowane w internecie, a sprawcy karani wysokimi mandatami. Kamery obserwują obecnie ponad 1,8 tys. skrzyżowań torowisk z jezdnią.

2 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych. Dodatkowo opóźnienie 42 pociągów

Kierowca samochodu został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. To jednak nie koniec konsekwencji, ponieważ dodatkowo sprawca poniesie odpowiedzialność finansową za uszkodzenie szlabanu. Chociaż z pozoru uderzenie rogatki mogło wydawać się niezbyt mocne, to procedury w takiej sytuacji są jasne. Na przejeździe kolejowym w Zastowie niezbędne było wprowadzenie ograniczenia w ruchu, a wszystkie pociągi musiały zwolnić do prędkości 20 km/h. W efekcie 42 przejeżdżające tamtędy składy osiągnęły łącznie niespełna 300 minut opóźnienia.

Wypadki średnio co dwa dni. Kierowcy ignorują przepisy na przejazdach kolejowych

Średnio w Polsce co dwa dni dochodzi do kolizji i wypadków na skrzyżowaniach torów z jezdnią. W minionym roku odnotowano 157 zdarzeń, w których 43 osoby poniosły śmierć na miejscu, a 15 zostało ciężko rannych. Eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zaznaczają, że najczęstszą ich przyczyną jest brawura oraz ignorowanie przepisów. PKP wraz z policją apelują, że "czerwone światło nie jest sugestią dla zmotoryzowanych". To kategoryczny zakaz wjazdu, który należy wziąć sobie do serca zanim będzie za późno.

