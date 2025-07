Ceny paliw w Polsce wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Za litr benzyny Pb95 oraz oleju napędowego, na wielu stacjach paliwowych w Polsce, trzeba zapłacić blisko 6 zł. To ceny, które mogą być dużym obciążeniem dla budżetu wielu starszych osób. Szczególnie mocno odczują to seniorzy, którzy utrzymują się tylko z emerytury. Na szczęście wiele stacji paliwowych uznaje dokument, którego okazanie może wpłynąć na obniżenie kosztów paliwa.

Choć mogłoby się wydawać, że do otrzymania tego dokumentu uprawnione są jedynie rodziny wielodzietne, w których dorastają niepełnoletnie dzieci, to rzeczywistość jest nieco inna. Okazuje się, że dokument ten przysługuje wszystkim rodzicom, również tym, którzy już swoje dzieci już wychowali. Chodzi o Kartę Dużej Rodziny, a więc ogólnopolski system zniżek i przywilejów, który przysługuje rodzinom posiadającym troje lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny pozwala na uzyskanie przywilejów w wielu instytucjach z sektora publicznego, ale coraz częściej jest akceptowana również przez przedsiębiorców. Chodzi oczywiście o wsparcie dla rodzin wielodzietnych poprzez oferowanie im dostępu do różnych usług i produktów w tańszej cenie. Odnosi się to również do cen paliwa na stacjach.