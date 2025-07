Wycieraczki zostawiają smugi na szybie. Spróbuj tego sposobu, zanim kupisz nowe

Głównym winowajcą powstawania smug nie zawsze są zużyte pióra. Często problemem są drobne zanieczyszczenia, które nagromadziły się na krawędzi gumowych elementów. Jesienne liście, nasiona drzew, kurz, pozostałości po owadach czy nawet mikroskopijne cząsteczki asfaltu - wszystko to przykleja się do piór, tworząc niewidoczne dla oka nierówności.

Potrzebujesz jedynie czystej, wilgotnej szmatki z mikrofibry. Podnieś wycieraczki do pozycji pionowej i delikatnie przetrzyj krawędź każdego pióra. Rób to spokojnie, bez nadmiernego nacisku, by nie uszkodzić delikatnej gumy.

Podczas czyszczenia możesz zauważyć, że na szmatce pozostają ciemne zacieki - to właśnie te zanieczyszczenia, które powodowały smugi. Niektóre z nich są tak drobne, że trudno je dostrzec gołym okiem, ale ich wpływ na pracę wycieraczek jest ogromny. Po dokładnym oczyszczeniu piór zajmij się także samą szybą, używając dobrej jakości płynu do szyb.

W takiej sytuacji można spróbować użyć specjalnego nożyka do regeneracji piór. To niewielkie narzędzie, dostępne w sklepach motoryzacyjnych za kilka złotych, pozwala "odświeżyć" krawędź pióra poprzez usunięcie mikroskopijnej warstwy zużytej gumy. Uwaga - zbyt głębokie cięcie może całkowicie zniszczyć pióro.

Jeżdżenie z niesprawnym wycieraczkami to nie tylko kwestia komfortu. Policjant może nałożyć mandat do 500 złotych i zatrzymać dowód rejestracyjny, jeśli stwierdzi, że wycieraczki nie spełniają swojego zadania. Dodatkowo, uszkodzone pióra mogą rysować szybę, co w skrajnych przypadkach prowadzi do konieczności jej wymiany.