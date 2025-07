Niechęć do aut elektrycznych kierowców, którzy przez ostatnie dwie dekady przyzwyczaili się do zasięgów i osiągów oferowanych przez turbodoładowane jednostki spalinowe jest zupełnie zrozumiała. Przeciwnicy elektrycznej transformacji często wskazują też na kwestie środowiskowe.

Z analizy wynika, że - w zależności od misku energetycznego - samochody elektryczne w całym cyklu życia emitują od 73 do 78 proc. mniej gazów cieplarnianych niż ich spalinowe odpowiedniki. Korzystnie wypada też ogólny bilans środowiskowy hybryd i hybryd plug-in. Mimo konieczności wożenia ze sobą baterii trakcyjnej, dzięki niższemu zużyciu paliwa, klasyczne hybrydy emitują średnio o 20 proc. mniej gazów cieplarnianych, a hybrydy plug-in - do 30 proc. mniej.

Zaskakująco dobrze wypadają też w zestawieniu samochody z ogniwami paliwowymi , do których sceptycznie podchodzi dziś duża część zwolenników aut elektrycznych. Ich emisje w całym cyklu życia mogą być nawet o 78 proc. niższe niż w przypadku aut spalinowych o ile tylko tankowane będą zielonym wodorem produkowanym dzięki energii ze źródeł odnawialnych.

To odzwierciedla trwającą dekarbonizację przeciętnego miksu energii elektrycznej w UE

Skąd presja na samochody elektryczne? To punkt zwrotny w historii motoryzacji

Czy się to komuś podoba czy nie, samochody elektryczne na dobre zadomowiły się już w salonach i nic nie wskazuje na to, by producenci zamierzali wycofać się z tej technologii. Nachalna promocja nowego rodzaju napędu przez chińskie czy europejskie władze wynika z chęci zapewnienia własnemu przemysłowi motoryzacyjnemu przewagi technologicznej nad konkurencją. W powszechnej opinii przejście na elektryczny napęd stanowi punkt zwrotny w historii samochodu. Przespanie rewolucji technologicznej w dłuższej perspektywie oznaczać będzie wyrok dla opornych.