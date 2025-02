Toyota, w przeciwieństwie do wielu innych producentów, nie skupia się tylko na rozwoju samochodów elektrycznych. Oprócz tego pracuje nad układami hybrydowymi czy wodorem. Od 2014 roku w ofercie marki znajduje się zasilany ogniwami paliwowymi model Mirai. Paliwem w tym wypadku jest wodór. To z niego powstaje prąd zasilający następnie silnik elektryczny, który wprawia auto w ruch. Dotychczas na 30 rynkach, na których model jest oferowany, sprzedano 28 tys. egzemplarzy.

Teraz japoński producent deklaruje kolejny krok w kontekście rozwoju ogniw paliwowych. Już 19 lutego, na targach H2 & FC EXPO w Tokio, zaprezentowane zostaną wodorowe ogniwa paliwowe trzeciej generacji. Toyota informuje, że zostały one zaprojektowane z uwzględnieniem doświadczeń i opinii użytkowników systemów poprzedniej generacji.

W efekcie poziom niezawodności ma być dwukrotnie wyższy niż obecnie. Ponadto system ma on być bardziej oszczędny. To zaś przełoży się na zasięg – producent deklaruje, że wzrośnie o 20 proc. Same nowe ogniwa mają być również tańsze.