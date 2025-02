Porozumienie Toyoty, Hydrogen Refueling Solutions i ENGIE ma przyspieszyć pracę nad rozbudową infrastruktury do szybkiego tankowania dużych ilości wodoru przez samochody ciężarowe. To jeden z celów wyznaczonych przez Unię Europejską w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Zakłada ono, że do 2030 roku w sieci drogowej TEN-T publicznie dostępne stacje tankowania wodoru będą rozmieszczone co maksymalnie 200 km.