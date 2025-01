Toyota, jako koncern, w Europie zdecydowanie może patrzeć na 2024 r. z zadowoleniem. Od stycznia do grudnia klienci na Starym Kontynencie kupili łącznie 1 217 132 samochody z logo Toyoty i Lexusa. Taki wynik jest o 4 proc. lepszy niż w 2023 r. Ponadto przełożył się na to, że Toyota już czwarty rok z rzędu uplasowała się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych marek w tej części świata.

Toyota i Lexus nieustannie inwestują w rozwój napędów zelektryfikowanych. To przekłada się na wyniki sprzedaży. Przez 12 miesięcy zeszłego roku do klientów trafiły 902 902 samochody z układami hybrydowymi, hybrydami plug-in lub elektrycznymi – w efekcie stanowią one 74 proc. wszystkich sprzedanych w Europie aut japońskich marek. Ponadto był to o 10 proc. lepszy wynik od tego z roku 2023. W Europie Zachodniej, do której Toyota zalicza również Polskę, samochody z napędami zelektryfikowanymi sprzedają się jeszcze lepiej – stanowią aż 77 proc. wszystkich aut Toyoty i Lexusa, które w zeszłym roku trafiły do klientów.