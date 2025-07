Kiedy kierowcy zbytnio polegają na technologii, istnieje ryzyko spadku świadomości sytuacyjnej i wolniejszej reakcji w sytuacjach wymagających ręcznej interwencji. To zjawisko znane jako "automatyzacyjna bierność", które obserwujemy też w innych dziedzinach, np. w lotnictwie. Kierowcy mogą nieświadomie oddawać odpowiedzialność systemom, co prowadzi do spadku czujności, większej liczby rozproszeń, a ostatecznie do osłabienia umiejętności prowadzenia pojazdu