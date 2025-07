Wysokie ceny energii w Europie osłabiają konkurencyjność przemysłu, co prowadzi do zamykania fabryk i masowych zwolnień.

W lutym 2024 roku Komisja Europejska zaprezentowała nowy cel klimatyczny na rok 2040. Zgodnie z propozycją, emisje netto gazów cieplarnianych powinny zostać zredukowane o 90 proc. względem poziomów z 1990 roku. Cel ten ma stanowić etap przejściowy na drodze do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak podano w oficjalnym komunikacie, działanie to ma służyć "zapewnieniu dobrobytu i dobrostanu obecnych oraz przyszłych pokoleń".