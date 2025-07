Jedna zasada, której łamanie wykańcza sprzęgło. Kierowcy o tym zapominają

Charakterystyczny zapach przypalonych okładzin ciernych to pierwszy sygnał, że sprzęgło pracuje w warunkach przekraczających jego możliwości. Mechanicy potwierdzają - kierowcy stosujący jazdę na półsprzęgle jako podstawową metodę kontroli prędkości w mieście trafiają do warsztatów już po 30-40 tysiącach kilometrów ze zniszczonym układem sprzęgła. Wymiana całego zestawu to koszt kilku tysięcy zł. Są jednak sytuacje, kiedy jazda na półsprzęgle jest wskazana a nawet konieczna.