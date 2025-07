Nowe cło w wysokości 15 proc. to znacząca zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, gdy wynosiło 2,5 proc. Analitycy podkreślają, że nawet obniżka z 27,5 do 15 proc. oznacza dla niemieckich producentów wielomiliardowe koszty roczne.

Umowa między Unią Europejską a USA zakłada zniesienie ceł UE na auta importowane ze Stanów Zjednoczonych oraz wybrane maszyny, co jest korzystne dla amerykańskich producentów. Dla europejskich firm oznacza to jednak utrzymanie 15-proc. cła na eksport do USA, co osłabia ich konkurencyjność wobec producentów mających fabryki w Stanach.