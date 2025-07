Chęć zakupu jest ogromna, ale ludzie po prostu nie mają wystarczająco dużo pieniędzy na koncie, żeby kupić taki samochód. Dosłownie, to jest sedno problemu

Tesla zamierza odpowiedzieć na ten problem nową, tańszą wersją Modelu Y. Jak się okazuje, nie będzie to zupełnie nowy samochód, lecz uproszczony wariant obecnego bestsellerowego SUV-a marki.

Internauci prześmiewczo proponują pójść jeszcze dalej i całkowicie zrezygnować z głównego ekranu, zastępując go smartfonem kierowcy. To jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę centralną rolę oprogramowania Tesli.

Jednym z kluczowych obszarów, gdzie można ograniczyć koszty, pozostają akumulatory. Tesla już teraz stosuje tańsze ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, produkowane głównie w Chinach. Firma uruchomiła także produkcję własnych ogniw tego typu w zakładzie w Nevadzie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie one trafią do najtańszego wariantu Modelu Y.