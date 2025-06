Kilka dni temu na ulice Austin w ramach jazd testowych trafiły pierwsze egzemplarze Tesli Robotaxi, czyli autonomicznych taksówek. Nie są to jeszcze zaprezentowane w październiku ubiegłego roku prototypowe Tesle Cybercab . Na ulice stolicy Teksasu trafiło kilkanaście T esli model Y z zaawansowanym prototypowym systemem oprogramowania FSD (full self driving).

Przypominamy że jeszcze w październiku, prezentując prototypowe Tesle Cybercab, Elon Musk zapowiadał, że firma planuje zbudować własną sieć autonomicznych taksówek. Musk przekonywał wówczas, że każdy z właścicieli Cybercaba będzie mógł zapisać się do takiej obsługiwanej przez Teslę sieci i zarobkowo wypożyczać swój pojazd. To ciekawa propozycja dla osób, które nie chcą rezygnować z własnego auta ale nie potrzebują go zbyt często. W takim wypadku pojazd mógłby przecież sam "dokładać się" do ubezpieczenia, raty leasingu lub chociażby kredytu za mieszkanie.