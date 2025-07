Krótka odpowiedź brzmi: nie. Polska nie oferuje programów dopłat do zakupu aut hybrydowych. Nie ma znaczenia, czy mówimy o klasycznej hybrydzie w stylu Toyoty Corolli, czy o nowoczesnym napędzie plug-in możliwością ładowania z gniazdka. Rząd koncentruje się wyłącznie na wsparciu dla aut w pełni elektrycznych poprzez program "Mój elektryk", obecnie kontynuowany jako "NaszEauto".

Choć bezpośrednich dopłat brak, istnieją pewne zachęty podatkowe. Najważniejsza z nich to obniżona akcyza przy imporcie. Standardowa stawka akcyzy wynosi 3,1 proc. dla aut z silnikami do 2000 cm³ lub 18,6 proc. dla większych jednostek. Tymczasem w przypadku hybryd płacimy tylko połowę - odpowiednio 1,55 proc. lub 9,3 proc. Prawdziwa okazja czeka na sprowadzających hybrydy plug-in z silnikami poniżej 2000 cm³. Te auta są całkowicie zwolnione z akcyzy, podobnie jak samochody elektryczne z przedłużaczem zasięgu (REX).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu uruchomił program dopłat, ale wyłącznie do aut elektrycznych. Osoby fizyczne mogą otrzymać bazowe wsparcie w wysokości 18 750 zł. Kwota rośnie w określonych sytuacjach.

Procedura wymaga najpierw zakupu lub podpisania umowy leasingu na auto elektryczne. Maksymalna cena pojazdu to 225 tysięcy złotych netto. Auto musi być zarejestrowane na wnioskodawcę - rejestracja na dealera dyskwalifikuje z programu. Po zarejestrowaniu i wykupieniu ubezpieczeń OC i AC można składać wniosek do NFOŚiGW. W przypadku leasingu konieczne jest przedstawienie podpisanej umowy, dowodu wpłaty opłaty wstępnej oraz protokołu przekazania pojazdu.

Dlaczego Polska nie dopłaca do hybryd?

Brak dopłat do hybryd wynika z założeń rządu, który wspiera przede wszystkim zakup aut elektrycznych, niestety ograniczając jednocześnie dopłaty dla firm, które nie są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, co spotkało się ze sporą krytyką. Pewnym argumentem przeciw dopłatom do hybryd jest fakt, że obecny rynek nowych samochodów w dużej mierze składa się właśnie z aut o napędzie hybrydowym. W 2024 udział aut hybrydowych (niestety, liczonych łącznie z miękkimi hybrydami) wyniósł aż 45 proc., z kolei hybrydy plug-in stanowiły jedynie 2,7 proc. całego rynku.