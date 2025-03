To bardzo kusząca perspektywa, ale czy państwowa dopłata wystarczy, by pokryć większą niż w przypadku spalinowych samochodów utratę wartości aut elektrycznych?

Leaf zajął też ostatnie, 98. miejsce wśród samochodów w wieku 5 lat i w wieku 7 lat. Zdaniem CarEdge wartość popularnego elektrycznego Nissana po 60 miesiącach eksplantacji to zaledwie 45,56 jego początkowej ceny, a po 7 latach jazdy Nissan Leaf warty jest zaledwie 34,1 proc. tego, co zapłacił za niego w salonie pierwszy właściciel.

Biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna za nowego Nissana Leafa zapłacić trzeba było ponad 130 tys. zł oznacza to, że po siedmiu latach auto warte jest około 44 tys. zł. To strata w wysokości 86 tys. zł. W skali siedmiu lat eksploatacji daje to utratę wartości w wysokości ponad tysiąca złotych miesięcznie!

Przypomnijmy, z najnowszych danych Ministerstwa Przemysłu wynika, że koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym ładowanym w domu bez własnej instalacji fotowoltaicznej wynosi obecnie 18,13 zł. W przypadku porównywalnego auta z silnikiem benzynowym to już 35,38 zł. Na każdych 100 km kierowca ładowanego w domu samochodu elektrycznego oszczędza więc 17,25 zł. Przy 1000 km miesięcznie daje to ponad 170 zł oszczędności na paliwie, czyli kwotę, którą śmiało odjąć można od miesięcznej raty.

Leapmotor T03 ma szansę podbić polski rynek niską ceną - ok. 80 tys. zł. Jeśli doliczymy do tego dopłatę w ramach programu "Mój elektryk", będzie najtańszym autem na rynku. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Oznacza to, że do pierwszej wpłaty potrzebować będziemy 7 356 zł gotówką. Rozbijając taką kwotę na 24 miesiące umowy najmu lub leasingu daje to około 306 zł miesięcznie. Dodając do tego 189 zł brutto raty leasingu konsumenckiego otrzymujemy miesięczną opłatę za użytkowanie auta w wysokości 495 zł. W takiej perspektywie, możliwość obniżenia jej o wspominane 170 zł zaoszczędzonych miesięcznie na paliwie nie wydaje się już wcale zabawna. 325 zł miesięcznie za fabrycznie nowe auto z gwarancją, jeżdżące za 18 zł/100 km brzmi kusząco, nawet jeśli w skali całego wynajmu do kosztów trzeba będzie doliczyć około 3 tys. zł za pełne ubezpieczenie.