Abonament RTV co roku budzi duże zainteresowanie, głównie ze względu na szeroko zakrojone kontrole prowadzone przez Pocztę Polską. Wbrew powszechnemu przekonaniu, obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy wyłącznie posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych w domach - obejmuje również kierowców, w których pojazdach znajduje się fabrycznie zamontowane radio. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, co może prowadzić do ukarania grzywną.

Brak opłaty za abonament RTV wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. W przypadku radia kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, czyli ponad 260 zł. Z kolei za nieopłacony abonament telewizyjny trzeba zapłacić niemal 820 zł. Do nałożonej kary doliczane są również należności za nieopłacone miesiące, co może znacząco zwiększyć całkowitą kwotę zadłużenia. Należy przy tym pamiętać, że roszczenia z tytułu abonamentu RTV ulegają przedawnieniu po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty.

W sytuacjach, gdy odbiornik radiowy lub telewizyjny nie został oficjalnie zarejestrowany, udowodnienie nieuiszczania opłat abonamentowych bywa niezwykle trudne. Choć pracownik Poczty Polskiej posiada uprawnienia do sprawdzenia, czy dana osoba faktycznie nie korzysta z urządzenia objętego obowiązkiem opłaty, nie istnieje prawny obowiązek wpuszczenia go do mieszkania. Inaczej wygląda to w kontekście pojazdów - jeśli kontroler jest w stanie powiązać konkretny samochód z właścicielem, wystarczy jedno zdjęcie radia wykonane przez szybę, aby podjąć dalsze kroki.