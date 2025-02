Resort przemysłu opublikował cykliczny ranking dotyczący porównania cen paliw alternatywnych. Najnowsze zestawienie dotyczy kosztów przejechania dystansu 100 km przeciętnym samochodem (ranking mówi o autach segmentu C oraz średnich SUV-ach i crossoverach) zasilanym benzyną, olejem napędowym, gazem płynnym LPG, gazem CNG i energią elektryczną.

Ze względu na brak modeli w segmencie C i średnich SUV/crossoverów do obliczenia średniego zużycia LPG zostały wybrane najbardziej popularne modele pojazdów zasilanych LPG o mocy silnika 100-150 KM zarejestrowane jako nowe pojazdy w 2024.

W takim zestawieniu LPG wciąż jest niekwestionowanym mistrzem kosztów. Zdaniem Ministerstwa Przemysłu w ostatnim kwartale 2024 roku pokonanie 100 km zasilanym LPG samochodem kompaktowym w Polsce kosztowało średnio 24,18 zł . W przypadku pozostałych paliw kopalnych było to odpowiednio:

Na tym tle słabo prezentują się wyniki samochodów bezemisyjnych. Najdroższe w eksploatacji są obecnie auta zasilane wodorem . Pokonanie 100 km kompaktowym SUVem (przez brak w ofercie takich aut segmentu C to jedyna podana wartość) kosztowało średnio 65,55 zł za 100 km. Zauważalnie drożej niż w przypadku benzyny i oleju napędowego wychodziła też jazda elektrykiem (40,55 dla 100 km autem kompaktowym).

Do tej pory porównanie bazowało wyłącznie na średnich cenach paliw na stacjach benzynowych i – w przypadku elektryków – publicznych ładowarkach. Po wielu upomnieniach ze strony właścicieli elektrycznych samochodów zestawienie dotyczące IV kwartału 2024 uwzględnia wreszcie koszty ładowania auta elektrycznego w domu.

Do obliczeń wybrane zostały najpopularniejsze nowe elektryczne samochody osobowe zarejestrowane w 2024 roku o mocy 170-250 KM z dwóch najpopularniejszych segmentów, tj. segmentu C oraz średnich SUV-ów i crossoverów

I dodaje, że oszacowania kosztów dokonano bazując na cenach energii elektrycznej dla sektora gospodarstw domowych obejmujących wszelkie niezbędne opłaty (cenę energii elektrycznej, akcyzę, opłatę dystrybucyjną, podatek VAT). Oznacza to, że chodzi o energię dostarczaną z sieci. Nie trzeba więc dysponować instalacją fotowoltaiczną.

Z ministerialnych wyliczeń wynika, że cena 1 kWh wynosiła w III kwartale 2024 roku średnio 1,14 zł. Dla auta segmentu C przyjęto średnie zużycie energii na poziome 15,9 kWh/100 km. W przypadku kompaktowego SUV-a było to 17 kWh/100 km.

Przy tych założeniach ł adowane w domu samochody elektryczne pokonują 100 km taniej niż auta zasilane LPG. W przypadku pojazdu segmentu C to odpowiednio 18,13 zł. Dla SUV-a – 19,38.

Pamiętajmy jednak, że mowa wyłącznie o przejechaniu konkretnego dystansu, a nie całościowych kosztach eksploatacji. W każdym przypadku do wyliczeń brane są przecież najpopularniejsze w danym segmencie (C lub C+ SUV) nowe auta zarejestrowane w rozważanym okresie.