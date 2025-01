Dane nie pozostawiają złudzeń. W ubiegłym roku na polskie drogi wyjechało 16 650 nowych samochodów osobowych wyposażonych w instalacje gazowe. Wynik nie jest może imponujący, bo stanowi zaledwie 3 proc. ogółu rejestracji, ale w porównaniu do 2023 roku popyt na takie samochody wzrósł w Polsce aż o 32 proc.

Za większość rejestracji odpowiadają klienci indywidualni, którzy kupili ponad 9,5 tys. samochodów, co stanowi 58 proc. Rejestracje "na firmę" stanowiły tylko 42 proc. całości.

Dla porównania, firmy odpowiadały w ubiegłym roku za 376,4 tys. rejestracji nowych aut ogółem, a statystyczni ”Kowalscy” – 175,1 tys. Oznacza to, że biorąc pod uwagę ogół rynku, udział klientów firmowych i indywidualnych wynosi obecnie 68 proc. do 32 proc.

Sytuacja aut z fabryczną instalacją LPG jest więc niemal dokładnie odwrotna niż wynika to ze średniej rynkowej. Oznacza to, że samochody zasilane gazem płynnym z reguły budzą zainteresowanie kierowców, którzy – w przeciwieństwie do klientów flotowych – zamierzają zostać z autem przez dłuższy okres, niż tylko długość jego finansowania czy gwarancji.