Co do zasady, lasy w Polsce to obszary chronione do których w większości przypadków wjazd samochodem lub innym pojazdem silnikowym jest surowo zabroniony.

Wjazd do lasu jest zabroniony. Ale są wyjątki

Niezależnie od naszych intencji - czy wybieramy się na spacer, czy na grzyby, nie możemy wjechać do lasu, a za złamanie tego zakazu grozi nam mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Jeśli Straż Leśna zdecyduje się skierować sprawę do sądu grzywna może być nawet wielokrotnością tej kwoty. Żadnym uzasadnieniem naszego działania nie będzie też brak znaków lub szlabanów zagradzających wjazd do lasu, a jeśli ominęliśmy szlaban lub zignorowaliśmy znak może to tylko pogorszyć naszą sytuację.

Kwestię zakazu wjazdu do lasu regulują przepisy, a konkretnie art. 161 kodeksu wykroczeń:

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

W skrócie oznacza to, że jeśli nie jesteśmy właścicielem lasu, nie posiadamy stosownych uprawnień lub pozwoleń nie możemy wjechać do lasu pojazdem silnikowym, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym.

Kiedy można wjechać samochodem do lasu?

Wjechać do lasu możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy leśna droga jest oznakowana lub opisana jako udostępniona dla ruchu kołowego, lub wtedy gdy jesteśmy pracownikami wykonującymi prace na terenie lasu i mamy stosowne uprawnienia - na przykład jesteśmy pracownikami Lasów Państwowych, myśliwymi, właścicielami gruntów rolnych lub pszczelarzami posiadającymi pasiekę na terenie leśnym. Do lasu mogą wjeżdżać również służby ratunkowe, policja, straż graniczna lub straż pożarna pod pretekstem wykonywania czynności służbowych. Do lasu wjeżdżać mogą również badacze przyrody - pod pretekstem prowadzenia badań.

Innym odstępstwem od zakazu wjazdu do lasu jest niepełnosprawność - ograniczenia nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb i stosownie oznakowanymi.

Nie należy sugerować się otwartym szlabanem przy wjeździe na leśną drogę, czy śladami opon - mogą one być pozostawione przez osoby uprawnione do wjazdu do lasu.

Jak i gdzie parkować w lesie? Ważne reguły

Swobodne parkowanie na terenie leśnym również jest zabronione. Pozostawienie samochodu na terenie leśnym dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach - parkingach leśnych, lub wyznaczonych miejscach postojowych. Oznacza to że parkowanie przy drodze leśnej lub poza nią również jest zabroniona. Jako powody można podać:

zablokowanie drogi przeciwpożarowej lub gospodarczej

powodowanie zagrożenia pożarem

niszczenie roślinności

zanieczyszczenie środowiska (np. kapiącym z auta olejem)

Parkowanie w niewyznaczonym do tego miejscu postojowym lub parkingu leśnym jest karane tak samo jak w przypadku wjazdu do lasu - mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Czy strażnicy leśni mogą zatrzymać samochód?

Według ustawy Prawo o Ruchu Drogowym funkcjonariusze straży leśnej mają duże uprawnienia pozwalające na kontrolowanie kierowców i karanie ich mandatami. Mówi o tym Art. 129c. [Uprawnienia strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego]:

1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku. 2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. 3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do: 1) zatrzymania pojazdu; 2)legitymowania uczestnika ruchu drogowego; 2a) weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów; 3) wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

Uprawnienia strażników leśnych na terenach lasów państwowych czy parków narodowych są porównywalne do uprawnień policji. Strażnicy mogą również legitymować osoby i nakładać mandaty za wjazd do lasu lub jego niszczenie. Według przepisów strażnik ma nawet prawo użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym nawet użyć broni.

