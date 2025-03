Coraz częściej w kontekście samochodów elektrycznych mówi się o bardzo niebezpiecznych i trudnych do ugaszenia pożarach. Z takimi przypadkami mieliśmy już do czynienia w Polsce i po wielu godzinach walki strażaków konieczne było skorzystanie ze specjalistycznych kontenerów do gaszenia pojazdów napędzanych prądem, których w naszym kraju mamy obecnie zaledwie trzy.