Program "NaszEauto" skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają samochód spalinowy i chcą go zezłomować. Mogą z niego skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Aby uzyskać wsparcie, należy być właścicielem pojazdu przez co najmniej trzy lata przed zgłoszeniem do programu.