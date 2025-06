Tesla nie ma już gdzie upychać niesprzedanych samochodów. Wykorzystuje publiczne parkingi

Potężnych sukcesów sprzedażowych Tesli dziś nie pamięta już chyba nikt. Zostały one przyćmione przez polityczne zaangażowanie Elona Muska, które wywołało niechęć do marki z Austin i załamanie sprzedaży. Efektem są tysiące niesprzedanych, fabrycznie nowym Tesli, zalegających na placach w całej Ameryce. Samochody ustawiane są nawet na parkingach pod marketami, co wreszcie wywołało sprzeciw lokalnej społeczności.