Z danych takich serwisów, jak np. Tesla-info.com, który szacuje zapasy magazynowe Tesli śledząc m.in. pojawiające się w sieci ogłoszenia dealerskie, wynika, że wiele z zalegających na placach samochodów oferowanych jest na sprzedaż od przynajmniej czterech miesięcy. Oznacza to, że znaczna ich część pochodzi z ubiegłorocznej produkcji, co dodatkowo komplikuje sprawę. Te nie kwalifikują się bowiem do ulgi podatkowej (w tym przypadku 7500 dolarów), jaka obejmuje w USA samochody z rocznika 2025. Tesla musi więc dodatkowo obniżać ceny i drastycznie zmniejszać marże, by starać się zachęcić nabywców do zakupu auta z ubiegłorocznej produkcji.