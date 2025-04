Tesla Cybertruck to klapa – napisał w swojej analizie rynkowej czołowy analityk JATO Dynamic – Felipe Munoz.

Odnosząc się do wyników sprzedaży, dziennikarze Forbsa zauważyli, że Cybertruck jest nawet większą "porażką" niż takie czarne owce amerykańskiej motoryzacji, jak Ford Pinto, który stawał w ogniu przy najdrobniejszej nawet kolizji czy marka Edsel, która miała konkurować z Cadillakiem, a zniknęła z rynku zaledwie dwa lata po powstaniu.

Eksperci zwracają uwagę, że Cybertruck to "pupil Muska", stworzony bez jakichkolwiek badań rynkowych. Efektem jest szorująca po dnie sprzedaż, która drastycznie rozmija się z planami produkcyjnymi. W listopadzie 2023 roku ekscentryczny szef Tesli mówił o "popycie nie do opisania" i twierdził, że "samochód zarezerwowało ponad milion osób". Życie szybko zweryfikowały słowa człowieka, o którym dziś mówi się, że wybrał sobie prezydenta USA.

Pierwszy pełny rok sprzedaży Cybertrucka zamknął się wynikiem 38 965 egzemplarzy, które opuściły salony. To śmiesznie mało, jeśli wziąć pod uwagę, że w tym samym czasie Ford dostarczył amerykańskim nabywcom ponad 732 tys. pickupów serii F. Owszem, Tesla Cybertruck jest najlepiej sprzedającym się elektrycznym pickupem w Stanach, ale nie o takie liczby chodziło Muskowi.

Od uruchomienia produkcji do końca marca bieżącego roku na drogi trafiło w sumie 46 096 sztuk Cybertrucka.

W promocji modelu nie pomaga fakt, że o liczbie wyprodukowanych egzemplarzy dowiedzieliśmy się przy okazji ogłoszenia kampanii serwisowej, która objęła wszystkie auta wyprodukowane do końca lutego 2025 roku. Producent wezwał Cybertrucki do serwisu, gdy okazało się, że w czasie jazdy od samochodu odpaść mogą nieprawidłowo zamontowane elementy poszycia ze stali nierdzewnej. Dość powiedzieć, że to już ósma kampania serwisowa w historii produkowanego od listopada 2023 roku modelu.