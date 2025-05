Polityczne zaangażowanie Elona Muska zdecydowanie nie przypadło do gustu właścicielom samochodów marki Tesla, ani potencjalnym klientom. Sprzedaż aut produkowanych w Austin spada na większości rynków, a szczególnie tam, gdzie właściciel upatrywał największych szans na sukces. Co więcej, elektryczny pickup Tesli przegrywa w USA nawet z Fordem F-150 Lightning, który od momentu premiery spotyka się ze złośliwymi szykanami. To o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno to właśnie Cybertruck miał zrewolucjonizować segment elektrycznych pickupów, a dziś coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z największych rozczarowań marki.