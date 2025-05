Elon Musk zaangażował się w politykę niemiecką, co negatywnie wpłynęło na wyniki Tesli na tamtejszym rynku motoryzacyjnym.

Ale to już przeszłość. Po objęciu prezydentury przed Donalda Trumpa i serii niekonwencjonalnych zachowań Elona Muska (otwarcie poparcie skrajnie prawicowej partii AfD, czy wykonywanie gestów, który miał przypominać "salut rzymski") Tesla zaliczyła zjazd, który właściwie nie ma sobie równych w historii motoryzacji.

Jak wynika z danych KBA, czyli Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego (KBA), w kwietniu 2025 roku z niemieckich salonów Tesli wyjechał 885 nowych samochodów. Jest to wynik o 45,9 proc. gorszy niż Tesla osiągnęła w kwietniu 2024 roku.

W Niemczech, podobnie jak w USA, odbywają się demonstracje przeciwko Tesli, dochodzi również do aktów wandalizmu

W Niemczech, podobnie jak w USA, odbywają się demonstracje przeciwko Tesli, dochodzi również do aktów wandalizmu Jörg Carstensen AFP

Tesla ma powody do zmartwienia, bo w kwietniu w Niemczech więcej samochodów sprzedało chociażby BYD. Chińska firma, która od 2022 roku nie produkuje już samochodów spalinowych, ale wyłącznie elektryczne i hybrydy plug-in, w zeszłym miesiącu sprzedała 1566 samochodów, co oznacza wzrost w stosunku do kwietnia 2024 roku o 756 (!) proc.